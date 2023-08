¿Cuántos puedo tomar al día? ¿Suben los niveles de colesterol? ¿Es cierto que producen salmonela? El huevo suelen generar muchas dudas. Te contamos qué es cierto y qué no acerca de este ingrediente básico de nuestra cocina.

Los huevos han sido en muchas ocasiones demonizados y se consumen con precaución por buena parte de la población, sobre todo en verano. ¿Qué hay de cierto en los mitos más populares en torno al huevo? ¿De verdad son tan peligrosos? Despejamos todas las dudas que suscita este alimento con la ayuda de expertos en la materia.

El huevo, un alimento básico

Es un alimento muy completo y uno de los ingredientes básicos en la cocina. Según el Instituto de Estudios del Huevo (IEH), “el huevo tiene las proteínas de mejor calidad, es decir, las que más se parecen a las que nuestro organismo necesita. Es importante destacar su alta proporción de aminoácidos esenciales, los que no podemos fabricar y por lo tanto debemos obtener de los alimentos. Además contiene casi todas las vitaminas (salvo la C) y minerales de gran interés (hierro, fósforo, selenio)”.

No contiene hidratos de carbono y la energía que aporta proviene de los lípidos que contiene (grasas). Estos lípidos son ácidos grasos que son cardiosaludables. Tiene ácido fólico, colina (nutriente fundamental para el cerebro) y es rico también en antioxidantes como la vitamina E, el selenio y los carotenoides. Los antioxidantes se encargan de neutralizar los efectos nocivos de los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro. Esto hace que el huevo sea muy interesante también como alimento antiedad.

Al ser un alimento proteico tiene un alto poder saciante por lo que desayunar huevos es una buenísima estrategia para controlar el peso sin esfuerzo ya que evitaría picar entre horas.

Veamos algunos de los mitos más extendidos en tono al huevo.

¿Cuántos huevos se pueden tomar al día?

Esta es una de las grandes preguntar que genera el huevo. ¿Cuántos huevos puedo tomar al día? ¿Y a la semana? Según la Fundación Española del Corazón “No es necesario restringir el consumo de huevos en la dieta de personas sanas”.

¿Esta afirmación quiere decir que podemos comer más huevos al día de lo que pensábamos hace años? Marcos Vázquez, experto en nutrición y autor del blog Fitness Revolucionario, señala que “la mayoría de estudios consideran que podemos comer entre 1 y 3 huevos al día, por lo que podemos garantizar que estos niveles son saludables para la mayoría de la población. ¿Quiere decir esto que es peligroso comer más? Obviamente no, simplemente hay menos estudios que analicen la ingesta de 4-6 huevos diarios por ejemplo”.

Aunque no es recomendable ingerir ningún alimento en exceso, restringir el consumo de huevos basándonos en recomendaciones obsoletas que se han demostrado erróneas no tiene el menor sentido. Mito desmontado.

¿Debería limitar el consumo de huevos por su contenido en colesterol?

Durante años se ha tenido la creencia de que el consumo de huevos era responsable del aumento en los niveles de colesterol. Según indica el Instituto de Estudios del Huevo, “en el pasado la creencia de que el colesterol de la dieta era causa de incremento del colesterol en sangre originó recomendaciones generalizadas de reducción del consumo de huevos, que hoy ya no se justifican con argumentos científicos”.

El temor a elevar los niveles de colesterol es, por tanto, infundado. “Múltiples estudios publicados en los últimos años confirman que a pesar de su contenido en colesterol (unos 200mg/unidad) el consumo de huevos no eleva el riesgo cardiovascular en personas sanas, puesto que aporta fosfolípidos y grasas insaturadas en su composición, junto a algunas vitaminas y antioxidantes que favorecen la prevención de la arterioesclerosis” afirman los expertos.

Como siempre, hay excepciones. Según explica Marcos Vázquez, “aunque el cuerpo regula la producción de colesterol en función de la ingesta (homeostasis), hay excepciones. Por ejemplo los portadores de una variante específica del gen apoE parecen más sensibles a la ingesta tanto de colesterol como de grasas saturadas. Son minoría, pero no podemos ignorarlos. Aunque es poco probable que un aumento del colesterol procedente de los huevos sea peligroso, ya que favorece un LDL de partículas grandes, con menor riesgo, cualquier cambio brusco en una analítica debe ser vigilado”.

¿Transmiten los huevos salmonela?

Uno de los mayores temores en verano respecto a la alimentación es la salmonela. La salmonelosis es un tipo de intoxicación causada por la bacteria salmonela (Salmonella) a través de alimentos que no han estado en buenas condiciones de higiene. Sus síntomas son bastante desagradables porque la intoxicación va acompañada de vómitos y diarrea que pueden desembocar en un proceso grave de deshidratación.

¿Corremos el peligro de consumir huevos contaminados? “Las granjas comerciales de la UE tienen planes sanitarios para controlar que las gallinas ponedoras no tengan salmonela: buenas prácticas de higiene, un elevado nivel de bioseguridad, vacunas y controles periódicos de las aves, el pienso y el agua, que son supervisados por las autoridades. Además en caso de granjas positivas, se aplican las medidas necesarias para que los huevos no lleguen al consumidor”, argumentan desde el IEH.

La salmonela puede llegar a nuestra cocina por otros alimentos así que lo más recomendable es seguir una rutina estricta de higiene lavando manos y utensilios siempre que se hayan utilizado. Mantén los alimentos en el frigorífico y no dejes los huevos a temperatura ambiente. La salmonela no resiste altas temperaturas así que si cocinamos el huevo eliminaríamos la bacteria en el hipotético caso de que estuviera presente, algo que, como has visto, es muy difícil.

Ya tienes claro qué es cierto acerca del consumo de huevos y qué no lo es. No tengas miedo de consumir huevos porque son de lo más saludable y, según los expertos, uno de los mejores y más completos alimentos que podemos incluir en la dieta.