Hablamos con Valérie Tasso, sexóloga y embajadora de la marca sueca de objetos de placer de lujo, LELO, para conocer todas las ventajas de los juguetes sexuales en nuestra vida íntima. La doctora pasa consulta desde hace más de 17 años y es autora de una decena de libros. Combina su trabajo de docente en universidades con sus colaboraciones en medios de comunicación.

¿Son seguros los juguetes sexuales? ¿Mi salud puede correr algún peligro por utilizarlos?

Deberían serlos, la verdad, porque solo se comercializan aquellos juguetes –como cualquier producto- que haya pasado un control de calidad (o varios). Sin embargo, y dependiendo de la marca, no todos los juguetes sexuales son seguros y sí, nuestra salud puede correr peligro por utilizarlos.

Hay un baremo que no suele fallar a la hora de elegir un juguete erótico y saber que no nos va a fallar ni va a ser un peligro. Parecerá un “cliché” pero es así: su precio. No es lo mismo un juguete baratísimo que un juguete que tenga cierto precio. El famoso refrán español “Lo barato, al final, sale caro” es, en este caso, muy cierto. ¿Por qué escatimar sobre el precio de un juguete erótico cuando nuestra salud sexual está en juego?

¿Están pensados para solteros o para parejas?

Están pensando para ambos. En solitario y/o en parejas. Todavía arrastramos este viejo tópico de que los juguetes sexuales solo se vendían, hace tiempo, para personas solteras. Ya no es así en absoluto. Todo lo contrario. Es más, una mujer puede tener pareja y tener varios juguetes eróticos en el cajón de su mesita de noche. Masturbarse en solitario no anula la interacción sexual con otra persona. Todo lo contrario. Siempre suma. En el fondo, este tópico va en el mismo sentido que el anterior. Indirectamente, si se piensa así, estamos lanzando un mensaje claro: "Si te compras un juguete erótico es porque eres una solterona o no te satisfacen lo suficiente en la cama”. ¡Qué lejos de la realidad estamos!

¿Cuáles son las principales ventajas de usar juguetes sexuales en la pareja?

Usar juguetes sexuales en pareja afianza la comunicación, la complicidad y la confianza. Estas tres C son fundamentales y, sin embargo, suelen fallar muy a menudo. Sobre todo la comunicación. En las parejas, en las que ya llevan un cierto tiempo juntas, se suele dar por hecho lo que le gusta al otro a nivel sexual. No nos atrevemos a preguntar así que preferimos o bien interpretar o bien ir “a por lo seguro” (que, al final, es todo lo contrario). En la sexualidad, como en otros ordenes de la vida, los gustos cambian. Pero no nos atrevemos a preguntar. Hasta nos parecerá ridículo o nos hará sentir inseguros. Al introducir en la pareja un juguete sexual, es inevitable que se verbalicen ciertas cosas en cuanto a gustos sexuales. Así que son maravillosos para abrir un diálogo absolutamente necesario en la pareja.

Siempre propongo ir poco a poco, usando, por ejemplo, un juguete maravilloso como TOR 3 que es un anillo vibrador que estimula por sus vibraciones tanto el pene como el clítoris, durante la penetración.

Descubre TOR 3

Luego, se puede usar LELO DOT un objeto muy versátil y maravilloso inicialmente concebido para estimular el clítoris pero que, por su diseño y características (punta fina, suave y muy flexible), ambos miembros de la pareja pueden usar. Tiene una tecnología elíptica que permite descubrir nuestro mapa erógeno más allá de los genitales.

Descubre LELO DOT

SILA CRUISE es también una gran opción. Se trata de un estimulador de clítoris que funciona por ondas sónicas. En pareja, puede ser muy divertido que lo use ella misma durante la interacción sexual o que él lo use sobre ella.

Descubre SILA CRUISE

Finalmente, suelo también recomendar un objeto de placer que ambos pueden compartir, como TIANI DUO, un juguete específicamente diseñado para parejas. Tiene doble motor y está concebido como una “pinza”. La parte más fina se introduce en la vagina y el hombre puede, a su vez, penetrar a su pareja. Las vibraciones estimulan tanto el pene como la vagina. La parte más gruesa se queda en la parte exterior, estimulando el clítoris. Además, dispone de un mando a distancia que, solo con girarlo, cambia de modalidad y/o velocidad.

Descubre TIANI DUO

¿Una mujer en plena menopausia pude utilizar este tipo de artículos?

Como sexóloga que soy, recomiendo absolutamente usar un objeto de placer durante la menopausia. Cualquier ginecólogo que se precie estará de acuerdo conmigo. Todo es “beneficio” para la salud sexual de la mujer menopaúsica. Y recordemos que llegar a la menopausia no es estar enferma sino llegar a otra etapa de nuestra vida en general y sexual en particular.

Los cambios que vamos a experimentar durante la menopausia son inevitables, en mayor o menor medida: menos deseo, menos lubricación, atrofia de la vagina, dificultad para llegar al orgasmo por tener un suelo pélvico debilitado, y un largo etc. ¿La solución para que nuestra salud sexual? Masturbarnos. Cuanto más lo hagamos, más deseo vamos a tener, más irrigada estará nuestra vagina, los objetos de placer con formas fálicas nos van a permitir trabajar esta atrofia vaginal aunque, luego, necesitemos estimular nuestro clítoris para llegar al orgasmo.

¿Este tipo de objetos precisa del uso de lubricantes o algún aceite especial?

Desde LELO, siempre recomendamos el uso de nuestro lubricante que llamamos “hidratante personal”. Nunca está de más usar lubricación. ¡Ojo! No uséis jamás aceites. Pueden dañar la silicona médica Premium con la que LELO recubre todos sus juguetes y, lo peor, los aceites rompen el látex de los preservativos. Lo que siempre hay que usar es un lubricante natural como el nuestro, elaborado a base de agua, no grasiento, con un Ph equilibrado con el cuerpo, sin glicerina, parabenos o perfume. Y lo sorprendente de esta hidratante es que no deja manchas.

COMPRAR LUBRICANTE LELO

Quiero sorprender a mi pareja con un juguete sexual, pero me da cierta vergüenza. ¿Cuál es la mejor manera de plantearle que lo utilicemos juntos?

Primero, hay que saber que si sentimos vergüenza por sorprender a nuestra pareja con un juguete sexual, es que algo falla. Es natural sentir vergüenza por ciertos temas, pero en este caso, no debería ser así. Si siento vergüenza por proponer usar un juguete sexual con la persona con la que suelo compartir mi cama, debería preguntarme el por qué pasa eso. Y seguramente es debido a un problema de comunicación en la pareja (mejor dicho, de “no comunicación”).

Se le puede tantear poco a poco al respecto y, en caso de que se introduzca un objeto de placer en la interacción, hacerlo con un juguete discreto como TOR 3 del que hablamos más arriba.

Todas las parejas a las que he atendido en mi consulta y que han introducido un juguete sexual durante sus interacciones han acabado encantadas de la vida. Los juguetes añaden cierto morbo a la relación, mucha diversión y sentido del humor. Y así tiene que ser. El sexo es, ante todo, un juego.