La primavera nos alegra los días, pero… no todo es tan bonito. Muchas veces, sabemos que, dejar atrás el invierno, trae consigo los típicos resfriados primaverales. Por suerte, te traemos 5 remedios naturales para combatirlos.

Con el buen tiempo asomando por la esquina, crecen nuestras ganas de salir y pasar más tiempo en la calle al sol de las terrazas. La llegada de la primavera nos alegra la vida. Hay más horas de luz, pasamos mucho tiempo fuera de casa, hay muchos cambios bruscos de tiempo y los catarros aparecen. Además, esta época del año es muy traicionera para los alérgicos ya que las plantas empiezan su proceso de polinización, y esto afecta a las alergias. ¿Sabías que más del 20% de la población padece alergia a algún tipo de polen?

Parece una contradicción, pero con el cambio de estación, somos más vulnerables en general. A los cambios de humor y, también, a los constipados. Tener la sensación de estar resfriado es muy molesto y más durante los meses primaverales porque la tos aparece de forma insistente, y en ocasiones puede influir y afectar a nuestro día a día. Por eso, hoy tenemos 5 consejos naturales para cambiar estos molestos síntomas.

Remedios naturales para combatir con éxito los catarros primaverales

Con la llegada de abril, suben los termómetros. Nos levantamos y hace fresquito, a mediodía tenemos mucho calor y durante las últimas horas de la tarde, volvemos a enfriarnos. Esto no hace más que perjudicar nuestro sistema inmune. Normalmente no debemos preocuparnos, porque se trata de algo normal. Sin embargo, cuando estamos malos y no sentimos débiles lo mejor que podemos hacer es protegernos frente a las agresiones a las que estamos siendo sometidos. ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos? Intentar tener sistema inmune fuerte que combata las infecciones virales. Los expertos recomiendan probar los siguientes remedios naturales.

Prueba una infusión de té de jengibre con miel y limón. La miel es conocida como uno de los mejores remedios naturales para tratar el dolor de garganta o la tos. Si juntamos la miel con el limón y el jengibre, también combatimos la mucosidad, la carraspera y el picazón. El limón, además, tiene mucha vitamina C que es súper bueno para curar infecciones. La mejor manera de utilizar estos ingredientes como tratamiento, es poner 2 cucharadas de miel, un poco de zumo de limón y té de jengibre. Puedes tomar esta infusión una o dos veces al día.

La hidratación es fundamental. Durante los procesos gripales es importantísimo beber mucho líquido. Esto va muy bien para expulsar la secreción nasal, evitar la tos y los estornudos; es tan bueno, que puede paralizar todas estas molestas sensaciones al instante. Si te cuesta beber agua, puedes probar a comer o cena sopa, que es ideal para que el cuerpo se recupere. No todo tiene que ser agua, también puedes probar con bebidas calientes como el chocolate u otro tipo de infusiones como la manzanilla.

Cuida tu alimentación a través de una dieta sana, que contenga todos los grupos de alimentos y que sea rica en vitamina C, verdura y proteína. También debes practicar ejercicio a diario, ya que está claramente demostrado que ayuda a un mejor funcionamiento de las defensas.

¿Sabías que el tomillo es súper eficaz como remedio medicinal? Es súper útil para aliviar la tos, la irritación de garganta, la bronquitis y los problemas de estómago. Esto es así por los antioxidantes que presenta la planta. De hecho, hay jarabes que contienen esta planta. O, si prefieres hacerlo tú misma en casa, puedes hacerte un té, solo que mezclar dos cucharadas soperas de tomillo seco en una taza de agua caliente, dejarlo reposar 15 minutos, filtrarlo y ya estaría. Es tan sencillo que no te llevara nada de tiempo.