La ciencia del deporte avanza a pasos agigantados y cada vez son más los expertos que dice que hacer ejercicio de forma regular, como parte nuestra rutina diaria, es la mejor forma de vivir. ¿Lo último? La enorme cantidad de beneficios mentales que tiene.

¿Alguna vez has tenido la sensación de no poder más con la vida? ¿O te has dado cuenta de que no llegas a todo? Es normal. En muchas ocasiones nos sentimos a merced de nuestros estados de ánimo, lo bueno es que si trabajamos en ello podemos cambiarlos y mejorarlos. Somos los únicos dueños de nuestra mente y estamos perfectamente capacitados para adecuar nuestro ánimo a cualquier situación. Y es que sentirnos bien puede ayudarnos a controlar mejor cualquier situación que tengamos por delante.

La ciencia ha dicho, en muchos estudios, que los estados de ánimo influyen en la salud física y viceversa. Por lo tanto, si estamos tristes o decaídos puede verse debilitada nuestra salud física. Para evitar que esto ocurra tenemos muchas opciones. La primera y más importante, si te sientes deprimido o deprimida, o tienes un estado de ánimo más bajo de lo normal, es buscar ayuda psicológica. Estar bien con uno mismo es una condición vital para mejorar nuestro crecimiento personal y alcanzar el bienestar que todos deseamos. Por eso, en los peores momentos, cambiar tu rutina, hacer alguna actividad nueva o hacer deporte puede ser súper beneficioso. Hoy queremos hablarte de algunas de las gratificaciones mentales del deporte.

Por todos es sabido que la práctica de deporte genera endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, además de reducir los niveles de ansiedad de quienes lo hacen.

8 beneficios mentales de hacer deporte

La llegada de la primavera siempre da lugar a una serie de emociones, en muchas ocasiones, contradictorias. El cambio del ambiente, la llegada del calor y más horas de luz nos hace sentir bien, pero, la temida astenia primaveral da lugar a una sensación de cansancio mental importante. En este sentido, hay mucho por hacer. Por eso hoy, te invitamos a pensar en el deporte como vía de escape y te lo ponemos fácil para ayudarte a saber que te hará sentir lleno de energía.

Saltarnos la hora de ejercicio que deberíamos hacer dirimente no nos ayuda, sino todo lo contrario, así que para conseguir aumentar la felicidad es imprescindible hacer deporte. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando realizamos cualquier actividad física se produce la liberación de endorfinas. Las endorfinas son sustancias químicas originadas por el propio cuerpo, capaces de generar diferentes sensaciones positivas, como la felicidad y el relax.

Los expertos dicen que esta sensación es placentera y reduce los niveles de estrés. Y es que las sustancias químicas que expulsa el cerebro cuando se hace ejercicio pueden llegar a sosegar la ansiedad. Es más, una de las primeras cosas que recomiendan los psicólogos o psiquiatras a las personas con mucho estrés es que hagan algún tipo de deporte. Sea el que sea, el que más te guste. Es el mejor plan que podemos hacer para invertir en nosotras mismas y dejar a un lado las preocupaciones diarias.

Además, algunos estudios dicen que el deporte cardiovascular (como puede ser salir a correr o andar rápido) puede llegar a generar neuronas nuevas y fortalecer también las conexiones entre ellas y, por ende, nos ayuda a pensar con más claridad y ser más productivos ¿No te parece increíble?