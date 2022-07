¿Abuela y directiva? ¿Ser senior y estar en activo?

Todo esto se puede conseguir gracias al movimiento Inmunofitness: prevención de enfermedades mediante la vacunación, mantener una alimentación saludable, tener una vida activa y una mente sana. Te lo contamos de la mano de Consuelo Crespo, Ex Presidenta de UNICEF y Consejera de Mediaset y Tubacex.

En los tiempos que vivimos, muchas mujeres senior se resisten a ser llamadas abuelas, pero debemos comenzar preguntándonos si ser abuela es el síntoma de la vejez. En palabras de Consuelo, “es una etapa que no se puede frenar, no me parece oportuno el negarte a ser abuela, a mi me encanta que me llamen abuela.”

El ser abuela, no tiene que frenar el desempeño laboral, ni mucho menos. Es verdad que hay que hacer un esfuerzo por compaginar ambas facetas de la vida, sobre todo de organización ya que hay que sacrificar muchas cosas. Tus prioridades cambian y se ordenan, y se puede llegar a hacer todo.

Las fronteras entre las edades se están diluyendo

La juventud se alarga y no significa que estemos retando a la naturaleza. La esperanza de vida es cada vez mayor y parece que todas las etapas de la vida se ensanchan, pero es importante valorar que cada etapa tiene su función y también su satisfacción.

Nos da miedo perder autonomía e independencia al envejecer, pero es necesario cuidarse para mantenerse activo y poder llevar un estilo de vida saludable.

Pero, ¿Cómo podríamos conseguirlo?

Realizando ejercicio físico, siguiendo una alimentación equilibrada y sobre todo, manteniendo una menta activa y ocupada. Esto no quiere decir que debamos frenar nuestra edad o querer ser más jóvenes, sino vivir esta etapa con toda la intensidad, lo cual es maravilloso.

Es una etapa en la que se pueden hacer cosas que anteriormente no se han podido hacer, enriquecerte culturalmente, lo que hace que se tenga una mente sana, y sobre todo el poder disfrutar de la amistad y los amigos de toda la vida.

Conoce el testimonio al completo de Consuelo Crespo

