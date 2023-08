En vacaciones es frecuente que dejemos de lado el gimnasio y la actividad físicas se reduce. ¿Por qué no aprovechar el tiempo en la piscina para realizar un entrenamiento rápido y efectivo? Una deportista profesional nos ofrece un training acuático express .

Aunque el verano es una época de disfrute en la que dejamos aparcadas muchas veces nuestras rutinas saludables, podemos adaptarnos a la época estival para seguir ejercitándonos en otro contexto y de forma divertida. Toma nota de esta tabla de ejercicios para hacer en el agua que podrás hacer fácilmente para tonificar tu cuerpo mientras te refrescas en la piscina (o en el mar).

¿Es eficaz hacer ejercicios en el agua?

Si en verano has cambiado tu hábitat natural, y pasas a remojo buena parte del día en la piscina, tienes todo un gym acuático a tu disposición para mantenerte en plena forma y no llegar a septiembre con los deberes por hacer. ¿Qué beneficios tiene realizar ejercicios dentro del agua?

La embajadora de los laboratorios MARNYS, Ruth Gómez, triatleta profesional, entrenadora y licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, nos explica que “los beneficios de realizar ejercicios bajo el agua son innumerables, ya que ayudan a acelerar la tonificación, mejorar la respiración, aliviar las molestias en huesos y articulaciones, evitar lesiones, quemar calorías y trabajar el equilibrio, entre otros”, y añade que “realizar estos ejercicios en el agua es muy positivo para nuestros huesos y articulaciones, ya que el impacto es menor”.

La experta nos ha dado las mejores recomendaciones de ejercicios para tonificar el cuerpo bajo el agua para que este verano no tengas excusa. Con una sencilla rutina acuática de menos de 20 minutos al día podrás mantener cuerpo y mente más saludables. ¡Mens sana in corpore sano!

1) Camina bajo el agua

Si ya se ha demostrado que caminar tiene multitud de beneficios cuando se hace en tierra firme, hacerlo bajo el agua añade una dificultad extra: la resistencia. No, no queremos que bajes a caminar con un traje de buceo porque este ejercicio se haría en la zona donde se hace pie, y si puede ser que el agua no pase de la cintura mucho mejor.

Parece sencillo pero cuanto más te cubra el agua más esfuerzo te costará avanzar. Camina manteniendo la espalda recta y apoyando bien la planta de los pies ¡no vale caminar de puntillas! Camina dando pasos hacia adelante y hacia atrás, de 10 a 20 pasos. Continúa tu caminata acuática como mínimo 10 minutos. Vas a notar enseguida el beneficio en tu forma física y no puede ser más cómodo y refrescante este entrenamiento piscinero.

2) ¡A nadar se ha dicho!

Tal vez sea el ejercicio más obvio estando en una piscina, pero pocas veces le dedicamos esos minutos que merece el nado y salimos corriendo del agua después de remojarnos para aliviar el calor. La natación es un deporte fantástico para moldear el cuerpo y tonificarlo, además de mejorar la capacidad pulmonar. Es un ejercicio aeróbico que también mejora el estado de ánimo, al menos a esa conclusión ha llegado un estudio del National Center for Biotechnology Information (NCBI). Aprovecha que tienes tiempo, que es verano y que hace mucho calor para hacer unos largos en la piscina. No tardarás nada y te sentirás con más energía y un mayor nivel de bienestar al salir del agua. ¡Palabra!

3) Presume de retaguardia

¿Has probado a hacer sentadillas? Este es el ejercicio más efectivo para tonificar glúteos y eliminar la flacidez y la grasa localizada. Son muy exigentes así que, si te cuesta hacerlas en casa o en el gym, prueba a hacerlas en el agua. ¿Cómo puedes realizarlas? Exactamente igual que las harías fuera del agua pero, eso sí, en una zona de la piscina donde el agua cubra por la cintura.

Separa los pies del ancho de los hombros, levanta los brazos estirándolos hacia adelante dejándolos paralelos al suelo. Flexiona las rodillas como si fueras a sentarte en una silla sin que la rodilla sobrepase nunca la punta de los pies. Haz 15 repeticiones manteniendo la postura recta. Verás que es mucho más fácil que hacerlas en tierra y el resultado es igual de efectivo.

4) Brazos trabajados

Es una zona del cuerpo que enseguida evidencia la falta de ejercicio. Para trabajar brazos en la piscina el agua debe cubrirte hasta los hombros, es decir, los brazos deben quedar sumergidos completamente. ¿Qué ejercicio podemos hacer para tonificar los brazos en el agua? Lleva por turnos las rodillas al pecho y sosténlas con los brazos durante un minuto al menos. “Si quieres realizar un ejercicio un poco más intenso, también puedes estirar los brazos bajo el agua y dar puñetazos, como si estuvieras haciendo boxing. Puedes hacer 4 series de 15 o 20 repeticiones”, explica la deportista Ruth Gómez.

5) Dale más movilidad a tus articulaciones

El agua ofrece una buenísima oportunidad para trabajar la movilidad de las articulaciones sin riesgo. “Dado que no hay impacto directo con el suelo, la tensión sobre las articulaciones es mucho menor en el agua y evita que estas se vean afectadas” señala la experta. Realiza movimientos circulares en los tobillos y las rodillas, estarás como pez en el agua mientras cuidas tu cuerpo mejorando sus movimientos poniendo en plena forma tus articulaciones y minimizando el riesgo de lesiones.

Si pasas la mayor parte del día a remojo cual sirena, ya sea en la piscina o en el mar, aprovecha el medio acuático para trabajar el cuerpo aprovechando que las articulaciones sufren menos, que los resultados son fantásticos y que, además, no vas a sudar ni un poquito porque no vas a pasar nada de calor. ¿Te apuntas al entrenamiento acuático express? No te llevará más de 20 minutos y tu cuerpo (y el espejo) lo van a notar.