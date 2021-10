¿Qué tipo de alimentación debo seguir para mantener los resultados? ¿Esta ansiedad constante por comer es normal? ¿Por qué otras personas pierden peso más rápido y fácil que yo, siguiendo las mismas pautas? Estas y muchas otras preguntas pueden ser respondidas con Genomics, el nuevo estudio genético del metabolismo de PronoKal.

Diferentes estudios científicos demuestran que tu genética y tu metabolismo pueden afectar no tan solo a tus opciones de perder peso, sino también a la probabilidad de mantener un peso saludable a largo plazo.

GENOMICS de PronoKal es el nuevo estudio genético del metabolismo que permite conocer el grado de susceptibilidad o predisposición genética en relación con tu sobrepeso y obesidad.

Gracias a GENOMICS, podrás conocer, por ejemplo, tu resistencia a la pérdida de peso, tu tendencia a almacenar grasas, el control de la saciedad o el tipo de alimentación que debes ajustar para perder peso y mantenerlo de forma óptima, entre otros factores.

PERSONALIZACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO PRONOKAL

La metodología PronoKal se adapta a distintos perfiles de paciente, pero con GENOMICS, PronoKal da un paso más hacia la excelencia en la personalización de cada uno de los tratamientos, ya que consigue ajustar las pautas y recomendaciones del tratamiento y del posterior mantenimiento a las características metabólicas de cada persona.

GENOMICS de PronoKal te ofrece la respuesta que siempre has buscado para eliminar el exceso de peso y mantener un estilo de vida saludable. “A través de una selección de genes y su análisis, con GENOMICS se puede adaptar de manera precisa el tratamiento. El paciente que inicie una de las metodologías de pérdida de peso PronoKal podrá recibir, a través de esta nueva herramienta, pautas específicas de nutrición, suplementación, actividad física y de conducta alimentaria, adaptadas a sus necesidades concretas”.

Nos comenta el Dr. Ignacio Sajoux, Chief Scientific Officer de la multinacional PronoKal Health Group

¿Cómo funciona GENOMICS?

Nuestra genética afecta de forma integral a diferentes áreas de nuestro organismo y de nuestra salud. Existe una amplia selección de los genes analizados en GENOMICS, que ayudará a determinar y adaptar el control de la dieta de forma individualizada.

Los genes que se analizan son genes considerados no deterministas, es decir, que, gracias a un cambio de hábitos de vida saludables, o a la aplicación de pautas adaptadas a nuestro metabolismo, tenemos posibilidades de desactivarlos y contrarrestar, por tanto, las posibles tendencias negativas que determinan estos genes.

Cambiar ciertas tendencias de nuestro metabolismo está en nuestras manos, y con la ayuda de GENOMICS de PronoKal, podemos adaptar tu tratamiento de pérdida y mantenimiento del peso a tu genética y predisposición metabólica concreta.

Algunos famosos que ya han realizado el GENOMICS:

LLum Barrera: Tengo algo que venía sospechando: a mi cuerpo le cuesta mucho quemar la grasa, yo me puedo matar en el gimnasio, pero a mi cuerpo, si no le quito ingesta de según qué alimentos, no le sirve para nada. A raíz del estudio me recetaron Drenacel-K de Pronokal y estoy encantada. Se trata de un complemento alimenticio a base de extractos vegetales que es drenante y es estupendo porque a mí los drenantes me bajan muchísimo la tensión y este no. Además, me mantiene muy activa y esa es la clave: encontrar el método que va bien con tu metabolismo. Sin ninguna duda, el estudio dio en el clavo.

Shaila Dúrcal: “no hay nada más personal que tus genes y tener esa información disponible gracias a Genomics de Pronokal es clave para asegurar una pérdida de peso adaptada a las necesidades de cada persona”.

La influencer Nelly @justinmyhandbag : Genomics me ha ayudado a conocer mejor como actúa mi cuerpo ante los alimentos y el deporte, entre otros parámetros. He aprendido que no puedo cambiar mis genes, pero sí mi estilo de vida y nutrición, para mejorar día a día, adaptándome a lo que muestra mi estudio. Creo que me servirá mucho lo que analiza sobre todo en el momento en el que finalice mi pérdida de peso y retome mi nuevo estilo de vida.

Amparo Marle @amparomarle : Es la primera vez que se que tengo que comer, que alimentos me vienen mejor, cuales me sientan peor, que rutina en general debo llevar ya no solo para calmar mi ansiedad sino para perder el peso que me sobra con mayor facilidad. Para mí ha sido un regalo caído del cielo, necesitaba algo así como agua de mayo.

La influencer Cristina Escribano @mamaalaultima : Ha sido súper positivo además de poder entender mi predisposición genética, recibí las recomendaciones personalizadas, con ello tendré una mejor optimización de los resultados. En definitiva el test adapta mi dieta y mis hábitos a mis características y a mis necesidades de una forma sencilla y rápida.

Sheila Tabernero @palabrademadre : Genomics me ha ayudado a entender cómo responde mi cuerpo ante un tratamiento de pérdida de peso y resulta muy útil para romper falsos mitos que tenía establecidos.

Testimonio de político, David Enguita: Genomics es como ponerte delante de un espejo y verte al natural. Muchas veces cometemos el error de seguir más los cánones de belleza, que dar prioridad a la salud. La dieta pronokal hoy en día es la que más control médico tiene, y ahora encima con genomics puedes lograr mayores resultados conociendo tu cuerpo, fortalezas y debilidades. Además, lo más cómodo fue que lo haces desde tu casa.

¿Y tú, quieres conocer sobre la genética de tu metabolismo?

