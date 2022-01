Acaba de celebrar sus 70 primaveras pero está mejor que nunca. Chelo García Cortes nos asegura estar disfrutando de las tres cosas básicas que necesita el ser humano para ser feliz: salud, trabajo y amor.

Y en lo primero estamos totalmente de acuerdo porque, desde hace cuatro años, nuestra protagonista está en manos de la doctora Dolores Saavedra, del equipo PronoKal, para conseguir estar en su peso saludable. La periodista se abre con SEMANA para hablarnos de lo que influye el peso en su autoestima y nos comenta detalles inéditos de su vida. Una vida de rosas y espinas en la que la principal herida es el suicidio de su madre.

No has parado de desprender energía durante toda la sesión de fotos.

La verdad es que me encuentro muy bien personal y físicamente. Creo que estoy viviendo una buena época. Acabo de cumplir 70 años y mi deseo es seguir conservándome como estoy, pero sobre todo de cabeza. El cuerpo se puede conservar de muchas maneras.

Una de ellas es PronoKal, con los que llevas casi cuatro años.

Exacto. Creo que empecé un año antes de irme a Supervivientes y la verdad es que no me arrepiento. He tenido la gran suerte de ponerme en manos de la doctora Dolores Saavedra. Ella entendió a la perfección mis hábitos y me trató muy bien médicamente.

Para manterner el peso con el que se quedó tras Supervivientes, Chelo apostó por el método PronoKal.

¿Y qué es lo que más te gusta de la dieta?

Pues que es muy cómoda para el tipo de vida que tengo. Tiene una amplia variedad de alimentos, algunos de ellos listos para llevar, que son los que yo suelo comer porque me permiten poder alimentarme en cualquier sitio.

¿Y cuánto de importante es el físico para ti?

Para mí es fundamental. La gente se cree que no soy coqueta, pero lo soy. Tengo muy claro cómo quiero ir y cómo me quiero vestir. Tengo mi personalidad muy definida. Soy muy pijita, entre comillas, porque ahora la cosa no está como para ser pija.

También es importante la salud mental. Una enfermedad con la que has tenido que convivir desde que eras muy pequeña.

Ahora se dice salud mental, pero en aquella época te llamaban loca. Mi madre, cuando se quitó la vida, la Iglesia Católica no la dejaba ser enterrada, pero, si pagabas para enterrarla, sí podías. Ella salió en los periódicos sin ser una persona conocida, porque la noticia era que una señora de 42 años se había quitado la vida con el gas. Eso afortunadamente en la sociedad actual ya no pasa.

¿Y cómo superaste eso Chelo?

Haciéndome mayor mentalmente antes de tiempo. Mi padre me llevó al médico porque tenía miedo de que yo heredara genéticamente esa enfermedad. Me acuerdo que era una enana de 11 años que se convirtió en mujer de repente, mentalmente y físicamente. Le dije a mi padre y al doctor López Ibor: “Trataos vosotros”. Yo no he pisado un psiquiatra en mi vida. No estoy en contra de los psiquiatras, pero prefiero el psicólogo.

