Dieta de 6 días para deshinchar la tripa

Las vacaciones y la época estival están hechas para disfrutar y no hay que sentirse culpable, ni mucho menos, por subir unos kilos en la báscula. Sin embargo, muchas veces el calor y las dietas poco equilibradas lo que hacen no es que acumulemos grasa sino que exista una retención de líquidos que es la que provoca la hinchazón y la sensación de pesadez. Para aliviar ese malestar, y ayudar al cuerpo a drenar el líquido acumulado de más y deshinchar la tripa, tenemos la dieta ‘depurativa’ de 6 días diseñada por las nutricionistas de la Clínica Mira+Cueto.

La hinchazón abdominal en verano

Los helados, el exceso de sal, las cañitas, las tapas del terraceo, las raciones del chiringuito… Son momentos que nos encantan, fruto de la socialización estival y de las ganas de disfrutar del verano y de los nuestros. No vamos a demonizar estos momentos únicos porque son necesarios y nos aportan felicidad, pero es cierto que el cuerpo necesita un equilibrio para poder funcionar de manera correcta. Si nos pasamos con el disfrute, el cuerpo nos lo va a hacer saber.

Si notas que te aprieta un poco más la ropa, que la barriga tiene más volumen, que se te hinchan los tobillos, las manos y tienes sensación de pesadez en las piernas, seguramente estés sufriendo retención de líquidos. Condición que, además, se agrava con el calor. Para eliminar ese líquido de más que te está hinchando, y provocando malestar, hay que poner el foco en la dieta ya que hay alimentos más diuréticos que otros. No basta con tomar menos sal, hay que seguir un plan que haga que vuelvas a sentirte ágil y ligera.

Las expertas en nutrición de la Clínica Mira+Cueto han elaborado un menú semanal (con un día de descanso) perfecto para deshinchar la tripa y conseguir un mayor bienestar. Toma nota porque en una semana habrás conseguido reducir la barriga y eliminar esa sensación de pesadez en tu cuerpo.

Las bases de la dieta para eliminar líquidos

Desde Mira+Cueto recomiendan hacer desayunos muy ligeros para deshinchar la tripa. Pasarse al té verde sin azúcar, tomar cereales integrales y optar por leche vegetal de almendras. “Si haces deporte a primera hora, puedes tomar solo el té verde y, seguidamente, un batido de proteínas con agua o leche de almendras”.

A media mañana el hambre puede apretar. Las expertas recomiendan no picotear entre horas snacks con sal ni embutidos y aprovechar para potenciar el efecto detox de la dieta comiendo un par de kiwis, verdes o amarillos, que son muy diuréticos y van a ayudar a eliminar toxinas y sustancias de desecho.

Para la comida sugieren combinar proteína con vegetales, por ejemplo, ensalada de legumbres y hojas verdes acompañada de merluza a la plancha, alcachofas a la plancha con filetes de pollo y arroz integral o acelgas con patata cocida y tortilla de calabacín o una ensalada de berros con maíz y tomate acompañada de un pescado a la plancha.

En la merienda puedes tomar una rebanada de pan tostado con queso fresco, yogures, fruta… y para cenar acompaña proteína de calidad con verduras o elige un plato vegetal. No es necesario pasar hambre para conseguir eliminar líquidos y deshincharnos de forma eficaz.

Olvídate de los ultraprocesados, la bollería, las harinas refinadas, azúcares, alcohol y los refrescos con gas y bebidas azucaradas.

Dieta de 6 días para deshinchar la tripa

LUNES

Desayuno: Té verde sin azúcar + rodaja de piña natural +2 cucharadas de cereales integrales con leche de almendras sin azúcar.

2 kiwis medianos. Comida: Ensalada de lechuga y garbanzos + merluza al horno o a la plancha con piñones.

Zumo de pomelo natural + una manzana. Cena: Crema de verduras (zanahorias, espárragos, alcachofas…).

MARTES

Desayuno: Té verde sin azúcar + 1 kiwi + 1 rebanada de pan integral con tomate y aceite.

1 manzana. Comida: Alcachofas a la plancha + filete de pechuga de pollo a la plancha + 2 cucharadas de arroz integral.

2 rodajas de piña natural + 1 yogur BIO. Cena: Ensalada de zanahoria y piña + pollo con puré de ciruelas.

MIÉRCOLES

Desayuno: 1 yogur con cereales integrales y semillas de lino + 1 kiwi + té o café sin azúcar.

1 yogur BIO y fresas. Comida: Arroz integral con verduras + sepia con guisantes + 1 kiwi.

Zumo de pomelo natural + 1 mandarina. Cena: Espinacas con pasas y piñones + pan integral con tomate y jamón + piña natural.

JUEVES

Desayuno: Té verde sin azúcar + 1 kiwi + 1 rebanada de pan integral con tomate y aceite.

Una manzana. Comida: Espaguetis integrales con tomate crudo triturado + pescado blanco al horno o a la plancha con cebolla + 1 yogur BIO.

Pan tostado (30g) + pavo y/o queso fresco. Cena: Crema de legumbres + atún con ensalada + ciruelas.

VIERNES

Desayuno: Té verde sin azúcar + rodaja de piña natural + 1 cucharadas de cereales integrales con leche de almendras sin azúcar.

2 kiwis medianos. Comida: Acelgas con patatas + tortilla de calabacín + frutos secos (nueces, almendras o avellanas)

1 yogur BIO. Cena: Berenjenas y alcachofas a la planchas o al horno + ternera a la plancha.

SÁBADO

Desayuno: Té verde sin azúcar o café + 1 kiwi + 1 rebanada de pan integral con tomate y aceite.

1 plátano + 1 yogur BIO con semillas de lino. Comida: Ensalada de berros, maíz y tomate + pescado a la plancha con pasas.

Batido de kiwi y fresas. Cena: Ensalada de espárragos y tomate + tortilla de berenjena.

Día de descanso o ‘Cheat meal’

Tener un día de descanso en una dieta donde puedas elegir libremente la comida que vas a tomar ese día, o darte un capricho, es fundamental para la motivación y la adherencia a la dieta. En el día libre o ‘Cheat meal’ de esta dieta para deshinchar tripa puedes comer lo que te apetezca, eso sí, las nutricionistas recomiendan no excederte en todas las comidas sino que hagas una más de ‘capricho’ y las demás más ligeras.

Las expertas nos dan un ejemplo de menú para el ‘Cheat Day’:

Desayuno: 1 revuelto con 1 huevo y 2 claras + café o infusión.

1 fruta drenante: kiwi o piña. Comida: Pizza/hamburguesa/patatas fritas… (lo que te apetezca)

Pizza/hamburguesa/patatas fritas… (lo que te apetezca) Cena: Ensalada de lechuga, garbanzos y tomate.

¿Qué pasa si nos excedemos? Pues no pasa nada, no hay que sentirse culpable por darnos un capricho de más. Vuelve a tu rutina y a tu alimentación equilibrada sin culpabilizarte, compensa las comidas copiosas con otras más ligera y no te fustigues por disfrutar. Se puede combinar perfectamente una dieta saludable con momentos de disfrute. La clave está, como siempre, en el equilibrio.