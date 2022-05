¿Cuántas veces te ha apetecido comer chocolate y te has convencido de no hacerlo? A pesar de ser un alimento que contiene azúcar y grasas, los expertos aseguran que aporta diferentes beneficios al organismo si uno sabe cómo consumirlo. Está claro que este dulce es una auténtica delicia, pero siempre controlando el consumo. Los expertos recomiendan consumir dos onzas diarias y, a poder ser, sin azúcares añadidos. Por ejemplo, contiene endorfinas, las hormonas de la felicidad (entre otras propiedades beneficiosas para quien lo consume).Ojo: producen adicción si se abusa.

Los españoles estamos dentro de la media mundial en el consumo de cacao, ingiriendo unos 3,5 kilos anuales por persona, mientras que países como Alemania y Suiza llegan hasta los 8 kilos. Te decimos 5 maneras de incluirlo en tu dieta de la manera más sana posible, a la vez que disfrutas de su sabor inigualable, de la mano de los expertos en nutrición de Juice Plus+. ¡Atenta!

Es mejor comer chocolate por la mañana:

Así, podrás tener todo el día para consumir las calorías aportadas. A esto se le suma que, el final de la mañana, es cuando más sensibles se tienen las papilas gustativas, por lo que disfrutarás más del sabor. Por el contrario, si consumes el chocolate antes de acostarte, será más fácil que se almacene en tu cuerpo en forma de grasa, además de hacerte sentir pesado y dificultar tu digestión.

Cuanto más puro, más sano

Lo ideal es que sea por encima del 85% de cacao, ya que, no solo contiene menos azúcares, si no que el chocolate puro mejora el rendimiento y la actividad cerebral, a la vez que genera endorfinas. Y, aunque no lo parezca, es cacao puro tiene muchas bonanzas. Entre ellas: es rico en antioxidantes; incluso más que el vino tinto. Esto se debe a su gran contenido en vitamina C y fibra. Esto lo hace vital para prevenir algunas enfermedades. (Siempre y cuando no se abuse).

¿Sabías que el cacao puro ayuda al cerebro a producir anandamida, un neurotransmisor responsable de la sensación de euforia y placer?

Recetas saludables a base de cacao

Una manera sana para consumirlo es introducirlo en recetas como postres o batidos saludables. Éstos se realizan con leche desnatada o vegetal y cacao en polvo que no contiene azúcar. También los puedes encontrar preparados, como el Complete Shake de Chocolate de Juice Plus+ que, además, es ideal para completar tu dieta, ya que es un producto vegano, con proteínas de alto valor biológico, fibras, minerales y vitaminas.

¡No combines tipos de chocolate!

Una tableta con más de un 85% de cacao que contenga frutos secos, nueces, sal… puede tener un sabor más dulce que una tableta de chocolate pura simple. Pero… ¡cuidado! estos complementos dulces, aumentan significativamente el contenido de azúcar.