¿Perder peso y tonificarte sin darte cuenta? Es posible. Hay muchos pequeños gestos diarios que te ayudan a quemar calorías cuando no tienes tiempo (o ganas) de hacer ejercicio. Sigue leyendo, te vas a sorprender…

De lunes a viernes, la agenda no puede estar más comprimida. La familia, el trabajo, la casa El día tiene 24 horas y las cuentas no salen. Encontrar un hueco para hacer ejercicio a veces se convierte en una verdadera hazaña. Pero no te preocupes, hay muchos gestos cotidianos que seguro que has pasado por alto y también queman calorías. ¡Apunta!

Pasear al perro

Tener una mascota libera endorfinas en el organismo, las hormonas encargadas de la felicidad. Pero, además, también contribuye a mejorar nuestra salud, ya que está demostrado que pasear a tu perro una media de tres veces al día supone un gasto de hasta 160 calorías o lo que es lo mismo, correr cerca de un cuarto de hora. Además, si a esto le sumamos una sesión de juegos como tirarle la pelota, el consumo puede duplicarse e, incluso, hasta triplicarse.

Besar

Está comprobado que las personas que besan mucho, viven más y enferman menos. Y es que cada vez que besamos se activa la circulación de la sangre y la respiración. Pero, además, durante el beso también ponemos en funcionamiento más de 30 músculos de nuestra cara, lo que se traduce en un importante consumo de energía. De hecho, un beso apasionado puede llegar a quemar hasta 26 calorías.

Ir de compras

¿Sabías que dos horas de compras te pueden hacer quemar hasta 385 calorías? No hace falta que te gastes mucho dinero, con tan solo ir de tienda en tienda, buscar tu talla o vestirte y desvestirte en el probador ya estarás ayudando a cuidar tu línea.

Usar las escaleras

Olvídate del ascensor, si subes cinco pisos a pie al menos cuatro veces por semana puedes quemar hasta 300 calorías. Además, subir escaleras durante 10 minutos equivale a 12 minutos de burpees (el ejercicio de tonificación más completo que hay).

Darse un baño

¿Sabías que un baño caliente quema las mismas calorías que una buena caminata? Un estudio realizado por las universidades de Loughborough y Leicester com- probó que las personas aumentan su gasto de energía en 126 calorías durante el transcurso de un baño con agua caliente. Esto se debe a el organismo se ve obligado a quemar calorías solo por el hecho de contrarrestar el enfriamiento del cuerpo.

Las labores de la casa ayudan a adelgazar

Hacer la compra: Hasta cargar con las pesadas bolsas del supermercado tiene su parte buena. Ir de compras, empujar el carrito durante un buen rato y después sujetar las bolsas en el traslado a casa te harán perder casi 250 calorías.

Pasar la aspiradora: Aspirar toda la casa puede ser una de las tareas más agotadoras, pero si pones empeño puedes quemar más de 238 calorías. Y si cortas el césped del jardín durante 30 minutos te desharás de 190 más.

Planchar: Si planchas la ropa de toda la semana quemarás cerca de 95 calorías. Pero también otras labores como limpiar las ventanas en profundidad durante una hora te ayudarán a quemar más de 340 calorías.