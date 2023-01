Hoy, día 16 de enero de 2023, está marcado en rojo en el calendario como el día más triste del año, también llamado Blue Monday. Cada año, se denomina así al tercer lunes de enero, ya que en este día coinciden una serie de aspectos negativos como el fin de las fiestas navideñas, los propósitos de año nuevo que ya hemos incumplido, el frío invernal y la cuesta de enero, este año más acentuada por culpa de la alta inflación que estamos viviendo.

Y, ¿tú? Has arrancado el año con propósitos que no has cumplido y esto te está ‘matando por dentro’. No te preocupes porque este problema es muy fácil de atajar. Basta con cumplir unas metas. Solo es cuestión de ACTITUD. Hacer más ejercicio, alimentarnos mejor y cuidarnos más por dentro y por fuera son algunas de las aspiraciones más populares ahora que dejamos atrás las comilonas y excesos de las fiestas.

Piensa en positivo, sé organizado e intentar llevar una vida sana

Sin duda el primer consejo a seguir es comenzar el día intentando ser optimistas. A pesar de los aspectos negativos que tiene este día, es muy fácil encontrar razones para pensar en positivo. Tengamos en cuenta que tenemos todo un año por delante para conseguir todo aquello que nos propongamos.

Por otro lado, los expertos en psicología aconsejan llevar una organización diaria y establecer pequeñas metas para este día nos va a servir para hacerlo mucho más llevadero. Además, ir consiguiendo esas metas nos va a cargar de optimismo y va a ayudar a afrontar el resto del día de un talante mucho más positivo.

Por supuesto, lo que nunca falla, el ejercicio y alimentación equilibrada: Como reza la famosa expresión latina, ‘Mens sana in corpore sano’. Hacer algo de ejercicio ayuda a controlar el estrés, algo muy importante para un día tan negativo como el Blue Monday. Además, mantener una alimentación sana y equilibrada también ayudará a superarlo de forma satisfactoria.

Y, el deporte. ¿No es lo tuyo? ¿Necesitas convencerte para moverte más y realizar ejercicio más a menudo? No hay duda: el ejercicio es un pilar imprescindible no solo para tener una mejor forma física y más salud, sino también para activar el metabolismo, tener más energía y un mejor estado de ánimo o descansar mejor. Si no te gusta hacer ejercicio solo, prueba en compañía.

Sigue una alimentación equilibrada basada en alimentos reales y nutritivos

Sabemos que la alimentación es clave para estar saludable. Reducir el consumo de azúcares añadidos, grasas saturadas y alimentos procesados es fundamental para cuidar nuestro organismo. Y es que, si queremos lograr un estado de salud óptima, debemos apostar por alimentos reales y con altos beneficios nutricionales. Pero no se trata de pasar hambre ni mucho menos de aburrirte comiendo. Para mantener un correcto funcionamiento del organismo, nuestro cuerpo necesita energía y nutrientes. Por eso, es vital que evitemos los ultraprocesados y que en cada comida incluyamos alimentos ricos con propiedades beneficiosas para nuestra salud.

Date un capricho en tu día malo

Hay que aceptar que los días malos también existen, no son los mejores del año pero, pensando en positivo (como te he mostrado dicho antes) solo duran 24 horas. Sabiendo esto, podemos empezar a reconocer nuestras emociones. Lo más sencillo es darnos un capricho en nuestros días de bajón.

Sal a dar un paseo al aire libre. Los días malos tendemos a aislarnos y hace que vayamos «hacia adentro», pero quedarnos en casa tirados en el sofá y dándole vueltas a los malos pensamientos no nos va a ayudar. Pero, tomar contacto con el mundo exterior, y quedar a tomar algo con un amigo, puede sernos de gran ayuda.

Por supuesto, ¡pide abrazos! Llama por teléfono a esa persona que siempre está dispuesta a escucharte y desahógate. Y, por favor, si necesitas llorar, llora. Llorar sana heridas emocionales y hacerlo en compañía, refuerza vínculos.