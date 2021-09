Tener mejores experiencias sexuales tiene beneficios a nivel físico, mental, emocional y social, dale la importancia que se merece, pero no cometas el error de poner el foco en tener más sexo.

La satisfacción sexual es algo personal de cada uno, ninguna estimulación, práctica, ni forma de vivir la sexualidad es mejor que otra. Eso sí, para disfrutar de una sexualidad plena lo que no debe faltar nunca es ganas y es que la falta de deseo sexual o libido, es más frecuente de lo que pensamos.

Son muchos los motivos por los que se pueden perder las “ganas”, factores psicológicos, fisiológicos o relacionales influyen. Puede ser algo puntual o más extendido en el tiempo, la pareja puede pasar por distintas fases e incluso llegar a una falta de deseo total, puede ocurrir una falta de deseo solo por una de las partes… pero, en cualquier caso, no hay que poner el foco en la frecuencia sino en la calidad.

Más calidad, no más cantidad

Aún muchas personas consideran más importante la cantidad que la calidad y esta creencia no nos trae nada bueno, todo lo contrario, genera mucha frustración. No existe un número de veces ideal de encuentros sexuales ni una duración determinada de una relación sexual perfecta. No hay ningún número mejor que otro, depende de las preferencias personales, el momento, la pareja o la etapa vital de la persona.

Hablamos con Diversual, que además de tienda online de productos eróticos, cuenta con un equipo de sexólogos y expertos en salud sexual, para que nos cuente cómo mejorar la vida sexual a través de sencillos cambios que todos podemos llevar a cabo.

¿Cómo mejorar la calidad de las relaciones sexuales?

Cada pareja tiene una forma de vivir su sexualidad. Es importante preguntarse si algo ha cambiado y por qué. Lo fundamental es hablarlo y no dejarlo pasar.

La sexualidad va mucho más allá del encuentro sexual y para mejorarla debemos poner atención, entre otras cosas, en nuestras creencias respecto a las prácticas sexuales y en los gustos y preferencias de cada uno de los miembros de la pareja. Querer mejorar, es el primer paso para una mejor vida sexual.

La sexualidad no es una carrera. No se trata de llegar a una meta, dejar de buscar el orgasmo y mucho más el llegar al mismo tiempo, dedicar tiempo a los juegos eróticos sin centrarlo todo en el coito, permitirá disfrutar del encuentro de principio a fin, de todas las sensaciones y estímulos.

La comunicación es básica. Algo indispensable es ser capaces de hablar, sin miedo y tapujos sobre sexualidad, lo que nos gustaría cambiar, añadir, modificar en nuestros encuentros.

Prestar atención a los detalles. Crear una atmósfera erótica y relajada a través de los detalles, con música sensual, velas, inciensos o una cena romántica, no solo fomentará la conexión entre vosotros sino la intensidad del encuentro.

Programarlo no es necesariamente malo. Es un mito que los encuentros íntimos tengan que surgir obligatoriamente de manera natural. El día a día puede ser muy ajetreado, buscar los momentos de intimidad, es importante.

No olvidar la seducción. Es importante que permanezca en la vida de pareja y no dejar que se desvanezca. Incluir sorpresas, palabras y gestos que hagan sentir a la otra persona especial, querida y deseada.

Innovar es clave. No os limitéis a las prácticas y posturas de siempre. Poned imaginación y, por qué no, incluir juguetes eróticos que añaden ese extra de diversión, placer y novedad que nos permite salir de la monotonía sexual.

Autoestima y confianza. Dejar complejos e inseguridades fuera de la cama, os evitará centraros en el "qué dirán" y proyectareis una seguridad que os permitirá disfrutar más a los dos.

Para mejorar nuestra sexualidad, el compartir tiempo y momentos de intimidad de calidad es clave. Además, se debe evitar someter la relación a comparaciones o estereotipos que solo perjudican. Cualquier mejora supone no limitarnos a los juegos y posturas sexuales que nos gustaban antes, sino abrirnos a explorar y descubrir nuevos. Quizá no tengáis muchos encuentros sexuales, pero si cada vez que los tenéis, lo disfrutáis, vais por buen camino.

