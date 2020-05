Casi siempre echamos la culpa de nuestras dolencias al estrés o los cambios climáticos pero… ¿Te has planteado hasta qué punto nuestra casa puede llegar a influir de forma directa o indirecta en algunos trastornos como dolores de cabeza o cansancio? Conseguir una casa ordenada y confortable no es tan difícil como parece. Te contamos algunos trucos infalibles que te ayudarán.

Dormitorio

La ropa de cama

Hay que lavarla al menos una vez por semana, para evitar que se acumulen ácaros. Lávala a 60 grados: a esa temperatura los ácaros no sobreviven.

Eliminar los malos olores de moquetas y textiles

Si no se pueden lavar, lo ideal es aspirar y pasarle bicarbonato con un cepillo de cerdas duras. Después, aspirar de nuevo y airear. Este truco también sirve para quitar el mal olor que se genera en los zapatos.

Salón

Consejos para barrer

Intenta que las cerdas del cepillo sean cortas y de goma lavable, pues se levanta menos polvo. Al acabar, pasa un paño o una mopa de microfibras.

Airear a diario

Por mucho frío que haga fuera, hay que mantener las ventanas de la casa un poco abiertas al menos 15 minutos, que es el tiempo mínimo necesario para renovar el aire.

Y mejor que sea temprano, antes de las 8 de la mañana, para que ni los ruidos ni la posible contaminación estén en su punto álgido.

Limpiar los cristales

Usa vinagre blanco diluído en agua a partes iguales. Seca muy rápido y no deja trazas. Pulveriza sobre el cristal y después elimina el exceso de producto con un papel absorbente de cocina.

Cuarto de baño

Lavabo, bañera y WC

No temas abusar de los productos de limpieza que contengan vinagre blanco o hazte tu propia solución con mitad de agua, mitad de vinagre. La verdadera desinfección solo se necesita si hubiera un riesgo viral. Si no, no es necesario usar productos fuertes como lejías o amoniacos puros, que lo único que harán es poner en riesgo tu sistema respiratorio y tu piel, si se pone en contacto con el producto.

Cuidado con las rejillas del baño

Hay que limpiarlas con frecuencia, a poder ser una ver al mes, para que no acumulen polvo ni se conviertan en nidos de bacterias, al ser lugares en los que prolifera la humedad. En estos espacios hay que tener especial mimo con rincones y esquinas.

Cocina

Zona de cocinar

No temas usar jabón de trozo tradicional disuelto en un poco de agua, mezclado con una cucharada de bicarbonato.

Casi siempre es suficiente para limpiar la grasa que se acumula en las zonas de cocina, sin necesidad de usar productos más abrasivos.

Aplícalo con una esponja suave, déjalo actuar unos minutos y retira el exceso con un trapo de algodón húmedo antes de aclarar y abrillantar.



Trucos ECO

Limpiar la ducha

Mezcla una parte de vinagre y otra de jabón por cada dos de agua. Cuando esté homogéneo, frota con una esponja limpia en las zonas a asear, deja que la pasta se asiente y enjuaga con agua.

Los cristales

Pon cortezas de limón con vinagre unos días. Transcurrido ese tiempo, cuela la mezcla y guardamos la solución en una botella con dosificador y añade agua.

Alfombras

Si la mancha todavía está húmeda aplicar por encima un poco de agua con gas. Déjalo actuar sin frotar y sécalo poniendo encima un papel absorbente. Es muy importante limpiar las manchas desde el borde hacia el interior para evitar que se hagan más grandes.

Horno

Cuando la grasa permanece pegada vierte sal sobre la grasa y deja actuar durante

15 minutos. Si ves que está muy pegada, añade agua caliente. Después, elimina la suciedad con una toalla o con una espátula.