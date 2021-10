Por más difícil que sea, toma tus zapatos más cómodos, agarra camino y practica el desapego. Nunca es tarde para darse cuenta de que una merece algo mejor. Sal de donde estás. Sal ya si no te gusta. ¡Solo tienes esta vida y se va! Sólo porque no está sucediendo ahora, no significa que no va a suceder pronto. Pero debes moverte y nadie lo va a hacer por ti.

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Print Por Paz Calap -