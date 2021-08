La nariz taponada o congestión nasal es algo que nos ha afectado a todos al menos una vez en la vida. Te enseñamos cómo destapar rápidamente la nariz con remedios caseros.

La mayoría de la población sufre problemas respiratorios por culpa de los cambios repentinos de temperatura. En verano, por ejemplo, el uso continuo de los aires acondicionados hace que las temperaturas entre interior y exterior varíen muchísimo, provocando algunos síntomas como la congestión nasal, o lo que es lo mismo, la inflamación de las venas de la nariz y la consecuente obstrucción de las vías nasales, resultando más complicada la respiración normal.

Con este artículo te vamos a enseñar cómo puedes destaponar la nariz de forma sencilla, rápida y con productos caseros. Si padeces este problema, este es tu artículo. ¡Continúa leyendo!

Por qué se produce la congestión nasal

La nariz taponada se suele producir porque un virus, bacteria o alérgenos han entrado en nuestro organismo. Las causas más comunes son:

Resfriado.

Gripe.

Irritantes medioambientales.

Alergia.

Sinusitis.

Faringitis.

Uso abusivo de gotas o aerosoles nasales.

Tabique desviado.

Pólipos nasales.

Rinitis alérgica o vasomotora.

A veces, no se da ninguna de estas causas y se debe simplemente a la dilatación de las venas nasales, que obstruyen el conducto respiratorio. En principio no debes preocuparte porque podrás eliminar el taponamiento con los siguientes remedios caseros. No obstante, si el problema persiste y se hace más incómodo, debes acudir a tu médico de cabecera.

Cómo descongestionar la nariz

Te traemos las formas más efectivas para destapar la nariz.

1. Hacer masajes nasales

Realiza masajes en el entrecejo para destaponar la nariz de manera rápida. Masajea la zona con cuidado durante, como mínimo, un minuto. De esta manera prevendrás la sequedad de las fosas nasales y reducirás la presión de la mucosa.

para destaponar la nariz de manera rápida. Masajea la zona con cuidado durante, como mínimo, un minuto. De esta manera prevendrás la sequedad de las fosas nasales y reducirás la presión de la mucosa. Haz masajes en las aletas de la nariz , con movimiento circulares en ambas aletas durante un par de minutos. Se abrirán las fosas nasales y podremos sonarnos con normalidad, quitando el exceso de mocos.

, con movimiento circulares en ambas aletas durante un par de minutos. Se abrirán las fosas nasales y podremos sonarnos con normalidad, quitando el exceso de mocos. Masajea la zona entre el labio y la nariz, haciendo un poco de presión con el dedo índice. Mediante movimientos circulares, descongestionarás la nariz, la mucosa se despegará y podrás expulsarla fácilmente.

2. Remedios caseros para descongestionar la nariz

Puedes destapar tu nariz con algunos productos que encuentres en casa. Es muy sencillo, tan solo tienes que elegir el método que más se adapte a ti:

Tu casa debe tener la humedad óptima para que la nariz no se tapone. Si la humedad es inferior al 40%, la mucosa se secará y obstruirá la respiración. Te recomendamos que tengas humidificadores que le den a tu hogar la humedad necesaria para respirar bien .

. Cuando te duchas, habrás notado que al salir respiras mucho mejor. Esto es porque el vapor de la ducha o de un baño caliente descongestiona la nariz . Es uno de los mejores aliados y el más natural para limpiar y humedecer las fosas nasales.

. Es uno de los mejores aliados y el más natural para limpiar y humedecer las fosas nasales. También puedes hervir agua y hacer vahos tapándote la cabeza con una toalla para evitar que el vapor se vaya. El secreto está en intentar mantener las fosas nasales siempre húmedas para poder destaparlas y deshacernos de la mucosidad.

para evitar que el vapor se vaya. El secreto está en intentar mantener las fosas nasales siempre húmedas para poder destaparlas y deshacernos de la mucosidad. Además, puedes calentar un paño en el microondas, sin llegar a calentarlo en exceso para que no queme, y ponértelo sobre la nariz.

Gracias a estos remedios, el moco será más liquido y podrás sonarte la nariz más fácilmente. Después de utilizar alguno de estos consejos, te recomendamos que te laves los senos nasales con suero fisiológico o una solución salina para eliminar la mucosidad.

3. Destaponar la nariz con preparados caseros

Es el momento de sacar esos ingredientes que te ayudarán a respirar mejor:

La miel te ayudará a descongestionarte y a prevenir y tratar el problema no solo en el momento, sino a largo plazo. Debes tomar dos cucharadas de miel todos los días para prevenir la congestión si la padeces de forma frecuente.

para prevenir la congestión si la padeces de forma frecuente. El vinagre de manzana también es increíblemente útil para destapar la nariz. Debes mezclar un par de cucharadas de vinagre de manzana con un vaso de agua templada y bebértelo. Puede que el sabor te resulte desagradable, pero tomándolo unas cuatro veces al día notarás los resultados de inmediato.

4. Algunos trucos efectivos

Inclina la cabeza hacia atrás, tápate la nariz con los dedos y aguanta la respiración todo el tiempo que puedas. Cuantas más veces lo hagas, mayor será la probabilidad de éxito.

Come alimentos picantes . El picante tiene unas propiedades que ablandarán la mucosidad de las fosas nasales y harán que puedas sonarte con mayor facilidad.

. El picante tiene unas propiedades que ablandarán la mucosidad de las fosas nasales y harán que puedas sonarte con mayor facilidad. Consumir ajo también es efectivo. Comiendo un diente al día, acabarás con la descongestión nasal, ya que despejará tus fosas nasales.

Qué es la sinusitis y cómo saber si la padezco

La sinusitis implica tener la nariz taponada continuamente, además de dolores de cabeza y presión bajo los ojos. Si crees que la padeces, debes acudir a tu médico de cabecera para que te haga un diagnóstico y te recete algún medicamento si el caso es grave. Siempre podrás acompañar el tratamiento de los remedios naturales que te hemos ofrecido.

Sabrás si tienes sinusitis si:

Sufres secreción y congestión nasal continua.

Sientes dolor y presión detrás de los ojos y en la zona maxilofacial.

Has perdido parte o la totalidad del olfato.

Sientes fatiga y malestar.

Te dan fuertes dolores de cabeza.

Tienes fiebre.

De duele la cabeza frecuentemente.

Aliviar las irritaciones de nariz

Aunque los trucos que te ofrecemos son muy efectivos, es normal que si te suenas la nariz con bastante frecuencia, se acabe irritando. Para evitar que esto pase, debes seguir las siguientes recomendaciones: