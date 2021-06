¿TE HAS PUESTO A PENSAR CUÁNTAS VECES HAS DICHO en una situación, una discusión o intercambio de ideas con otras personas?: “Es que yo soy así”.

Eso no es más que una creencia traída del pasado y que no cambiaste, ya que lo que crees que eres, es tan solo la imagen que tienes de ti mismo en este momento. Además, si el día cambia de una mañana a una tarde porque no podrías hacerlo tú.

Lo que tú crees que eres, es tu PROGRAMACIÓN, que no es más que una sucesión de creencias que has ido recibiendo durante toda tu vida y que han creado tu personalidad.

Las creencias tienen el poder de crear y el poder de destruir. Los humanos tienen la fantástica habilidad de tomar cualquier experiencia de sus vidas y darle un sentido que los consuma o que literalmente les salve la vida. Tony Robbins

¿QUIEN TE HA PROGRAMADO?

Todo y todas las personas que han influido en tu vida desde tu nacimiento: tu familia, tu maestra, tu profesor, tu vecino, tus amigos, el país donde creciste, todo lo que experimentaste, todo lo que has aprendido desde entonces.

Las personas que han ido pasando por tu vida, te han dejado en ti sus ideas, su forma de pensar, de ver y sentir la vida, Sin embargo, NO TODO lo que te han dicho, aunque fuera con su mejor intención, ha sido para ayudarte y potenciarte. Estas personas, en muchas ocasiones, te han hecho partícipe de sus miedos, de sus limitaciones, de sus inseguridades y tú, sin darte cuenta, las has hecho tuyas. Esto son las creencias limitadoras.

Recuerdas a tu madre diciéndote: ¡Ten cuidado que te vas a caer! ¡no corras que te vas a caer! Y te caíste, porque tu madre te lo ha dicho en múltiples ocasiones y así debe ser. Porque tu madre no te mentiría. Porque tu madre te quiere más que a nada en el mundo y en su afán de protegerte para que no te haga daño te dice una y otra vez que te vas a caer, sin saber las consecuencias que esta idea puede traerte durante toda tu vida.

Tengo el ejemplo de Steve, un actor consagrado y reconocido por la industria del cine, con miedo a «caer», que decía:

«Tengo miedo a equivocarme, a olvidarme del papel, por eso me obsesiono y examino una y otra vez el libreto hasta que me lo se mejor que mi propio nombre»

Y aunque él nunca se equivocaba, siempre repetía:

«Si, pero siempre tengo miedo de hacerlo. Ya me lo decía mi madre cuando era pequeño: Steve, repasa bien el examen o te vas a equivocar, que no tienes buena memoria»

Esto es lo que produce una creencia limitadora. Cuando Steve trabajó esta creencia y la convirtió en una creencia potenciadora, todo su miedo y su falta de seguridad se desintegraron igual que se derrite un helado al sol.

Las creencias influyen en todos los campos de tu vida y pueden ser:

Potenciadoras, ideas positivas o sobre la vida que te fortalecen y ayudan a avanzar y te ofrecen bienestar, seguridad y confianza en ti mismo y en la vida. Son tus mejores aliadas: soy muy feliz, soy una persona positiva, soy digno de amar y ser amado, mi futuro es brillante, tengo una paciencia infinita, todo me sale bien…

Limitadoras, ideas que no te ayudan en nada, sino que te frenan en tu día a día. Te hacen pequeño, te reprimen, te hacen creer que eres menos y limitan tu potencial. Son tu peor enemigo, has de deshacerte de ellas, no son reales. Como ser: no tengo tiempo para nada, la vida es muy sacrificada, soy un fracasado, todo me sale mal, es muy difícil conseguir lo que quiero, no acabo nada de lo que empiezo, no soy buena madre…

Y en tu programación existen 2 tipos de creencias, unas que te ayudan a salir adelante con alegría y autenticidad y otras que te frenan, te bloquean, te distraen y te confunden y no te dejan ser tu máximo potencial. Un primer paso para cambiar las creencias limitadoras que solo frenan tu crecimiento, has de reconocerlas y mirarlas de frente.

Escribe en un listado que piensas sobre ti y sobre la vida en frases cortas. Puedes empezar diciendo: «Yo soy…», «La vida es…». Escribe todo lo que pase por tu cabeza, tanto en positivo como en negativo. Así te estás permitiendo dar un paso para darte cuenta de las creencias potenciadoras y limitadoras que están en tu mente a día de hoy.

Ten siempre presente, eres un ser maravilloso que está mucho más allá de tu programación, que puede superar esas creencias que le limitan y vivir tranquilo y en paz.

ES EL MOMENTO, AGRADECE A ESAS CREENCIAS QUE EN UNA ETAPA TE AYUDARON, TE DESHAGAS DE ELLAS Y SIGAS ADELANTE, MÁS LIGERO Y CONFIANDO EN TI.

Paz Calap

Más allá de la felicidad está la paz.

#quieropaz.com #vivirenlibertad #vivirenplenitud #despiertatumente # coach #despiertaelpoderdetuniñainterior #quieropazenmisrelaciones #citas #quote #despiertaelpoderdetumente #MeditaconPaz #pazmania #pazcalap #meditacion #desarrollopersonal #coaching #motivacion #inspiracion #mindfulness #pnl #crecimientopersonal #pensamientopositivo #frasedeldiadehoy