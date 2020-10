engas o no tengas pareja, tengas la edad que tengas y los gustos que consideres, siempre pueden surgirte dudas sobre sexo que quizá no sepas solucionar. Nuestra experta te ayuda a resolverlas desde hoy, para que disfrutes de un sexo sano y sin complejos. ASESORA: Ariadna Vilalta. Terapeuta Físicosexual, coach y miembro del Open College, U.K.

Si tu pareja es más joven

PREGUNTA.

Me he divorciado hace unos meses, tengo 48 años y las parejas ocasionales que acabo encontrando son más jóvenes que yo. Esto me crea cierta inseguridad. ¿Debería ser al contrario?

RESPUESTA.

Sin duda amiga, tiene que darte muchísima seguridad. Es la gran ventaja de nuestros días: la ‘no edad’ de la mujer se ha convertido, por fin, en un paso adelante hacia la igualdad de sexos. Teníamos asumido que los hombres podían coquetear con mujeres más jóvenes sin problema, mientras que se cuestionaba que nosotras pudiéramos hacer lo mismo.

Afortunadamente ahora da exactamente igual. A los 40, a los 50, a los 60… las mujeres disfrutamos de plenitud sexual, de experiencia y de seguridad en lo que nos gusta y lo que no. Físicamente estamos mejor que nunca, tenemos las ideas más claras y mucha experiencia. ¡Disfruta de ello!

No te imaginas la tranquilidad que le da a un hombre más joven que tú saber que le dirás qué quieres, qué te gusta y que serás tú la que lleve las riendas en vuestros encuentros amorosos. Nada de presiones hormonales ni de relojes reproductivos, nada de búsqueda de marido ni bodas. Estás de vuelta de eso.

Eso sí, sé realista en cuanto al futuro de esas relaciones. La diferencia de edad, si es acusada, va a estar ahí. Puede que no sea un problema y que tengáis las mismas expectativas, pero hay que hablarlo. Sexualmente funcionará muy bien, pero si esperas algo más, el salto generacional puede pasar factura.

40% de las personas que buscan pareja lo hacen a través de internet, según un estudio de la univ. de standford.

Ahora busco estabilidad

PREGUNTA.

Busco pareja estable, no quiero aventuras. ¿Cómo podré diferenciar a quien busca lo mismo que yo? Me he equivocado muchas veces.

RESPUESTA.

¿Esta persona responde a mis expectativas? Esta es la primera pregunta que deberías hacerte cuando conozcas a una persona nueva, pero no te obsesiones en esa búsqueda, lo irás descubriendo con el paso del tiempo. Y mientras tanto, disfruta.

Deberás conocer sus gustos, sus reacciones, si es o no alguien bondadoso (recuerda que la bondad es un signo inequívoco de inteligencia)… Quizás en principio la otra persona no busca nada y con el paso del tiempo y de las sucesivas citas, de compartir cosas juntos, os vais enamorando y encariñando.

Puede que, tras un amante puntual, más adelante descubras a la pareja que te hace feliz. ¿Por qué embarcarte en formalidades de pareja con lo difícil que es la convivencia, conocerse y, sobre todo, si no funciona, deshacer el embrollo? Vive el momento, no tengas prisa. No te presiones a ti misma. Y un consejo: sé muy sincera contigo misma y con tu posible pareja estable.

Recuperar el interés

PREGUNTA.

Mi marido ya no me atrae físicamente. Con los años, se ha dejado y me cuesta mucho tener interés sexual hacia él. ¿Cómo lo hago para recuperar ese interés?

RESPUESTA.

La primera pregunta que debes hacerte es por qué quieres recuperar el interés. ¿Te sientes obligada a ello? ¿Quieres a tu marido y deseas recuperar el interés, la atracción que sentías por él? Si la respuesta es sí, si vuestra relación está consolidada y es sólida, así que no hay por qué preocuparse demasiado. El mejor consejo que puedo darte es que seas sincera.

A todos nos gusta gustar. Todos hemos pasado épocas en las que nuestro cuerpo no es exactamente como nos gustaría que fuera. Pero muchas veces también necesitamos que nuestra pareja nos lo diga. Que nos muestre su interés a la vez que nos motiva para recuperar esa forma física que, por los motivos que sea, hemos perdido.

Demuéstrale que te apetece recuperar esos encuentros sexuales, esa vida de pareja de los inicios y estoy segura, tendrá motivación para recuperar las ganas de volver a cuidarse. Incluso podéis hacerlo juntos: renovar armario, empezar a hacer deporte, cambiar las viejas gafas por unas nuevas, interesaros por tratamientos estéticos… Funcionará. Recuerda que amor y complicidad, que es lo importante, ya lo tenéis.