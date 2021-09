Paz Calap participa en un proyecto que estudia los beneficios de la práctica del mindfulness en conductores militares. ¡Estos son los resultados!

El pasado viernes 17 de septiembre de 2021 en el Aula Magna de la Academia General Militar se presentó el proyecto del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza titulado: «Cartografía de la actividad cerebral durante la conducción de vehículos militares».

El estudio se complementa con la aplicación de técnicas de mindfulness, que fueron explicadas en la conferencia titulada «Beneficios del mindfulness en las tareas de la vida cotidiana» impartida por la Profesora y coach experta en mindfulness Paz Calap, miembro del equipo investigador. Dicho grupo multidisciplinar lo componen matemáticos, médicos, sicólogos, militares, coaches y tiene como investigadora principal a la Doctora Mª Victoria Sebastián.

Participan el Centro Universitario de la Defensa (CUD), Academia General Militar (AGM), Centro Nacional de Adiestramiento San Gregorio (CENAD), Hospital General de la Defensa de Zaragoza, Universidad de Zaragoza y Centro Neurocognitivo Incia de Barcelona.

El objetivo de esta investigación es estudiar la actividad cerebral y determinar el grado de atención/concentración del personal militar durante la simulación/conducción de vehículos militares.

El trabajo aplica técnicas de cuantificación electroencefalográfica para analizar las señales recogidas en estados basales y durante la conducción en campo real o en el simulador del vehículo LMV Lince mientras se realizan pruebas de conducción con diferentes niveles de dificultad y concentración y en diferentes escenarios.

Se realiza la investigación con mandos militares creando un grupo control y un grupo experimental en el que los participantes, una vez realizada la prueba inicial, comenzarán a practicar mindfulness y después de un tiempo de práctica volverán a repetir la prueba.

Además, se realizará una cartografía de los resultados de forma que cualquier persona pueda interpretarlos fácilmente y ver qué áreas del cerebro se están activando en cada caso.

Numerosos estudios relacionan los beneficios del mindfulness en la actividad militar y cómo esta práctica reduce el estrés y la ansiedad en este campo (Richtel, Matt. “The Latest in Military Strategy: Mindfulness.” The New York Times, 05 de abril del 2019).

La ciencia demuestra que la técnica de mindfulness permite a las personas concentrarse mejor en cada actividad y ser más efectivos y productivos.

Durante la conducción, las personas que practican mindfulness aumentan las probabilidades de reaccionar de forma tranquila y consciente a una estimulación externa. Un imprevisto, un cambio en el terreno o un sonido fuerte y molesto pueden distraer al conductor. La práctica del mindfulness ayuda al conductor a estar atento y presente ante cualquier cambio y distracción y así mejorar su experiencia en la conducción y evitar accidentes.

