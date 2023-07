La película ‘Barbie’, dirigida por la cineasta Greta Gerwig, aborda el tema de la perfección y del miedo a no ser suficiente o atelofobia en su trama argumental, un síndrome mucho más común de lo que parece. ¿Puede la preciosa Barbie sentirse presionada por alcanzar un ideal de belleza impuesto? ¿Podría no sentirse lo suficientemente perfecta? La autocrítica y la presión social son factores que conducen a un estado de insatisfacción constante y que provocan miedo a no estar a la altura.

Con la ayuda de una experta desgranamos este proceso emocional que puede llegar a ser incapacitante en casos extremos.

¿Qué es la atelofobia? Causas que la provocan

La psicóloga del Instituto Claritas, Miren Eguiara Arrázola, terapeuta con especialización familiar-sistémica, nos explica que “la atelofobia, es también conocida como el miedo a no ser suficiente y hace referencia al miedo o a la ansiedad intensa de no ser lo suficientemente bueno, competente o capaz” y añade que “el nacimiento de este miedo se considera que es el resultado de varios factores o experiencias vitales”.

¿Cómo aparece la atelofobia en escena? Para que nazca este miedo o fobia, la experta señala que pueden darse diferentes causas:

-El perfeccionismo: Si planteamos metas inalcanzables o irreales, y fijamos en nuestra mente unas altas expectativas, podemos desarrollar el miedo a no estar a la altura o a no ser suficientes.

-Experiencias pasadas: Si una persona ha estado sometida a mucha presión y a críticas constantes, o ha tenido una imposición de altas expectativas que no ha podido cumplir, posiblemente desarrolle este síndrome o miedo.

-Comparación social: Compararse de forma constante con los demás puede generar inseguridad. La presión social y cultural juega un papel muy importante hoy en día y puede alimentar el miedo a no ser suficiente.

-Ansiedad y control: La atelofobia está muy ligada a la ansiedad. “El temor constante a fallar puede generar un elevado nivel de estrés y preocupación. Estos individuos, por tanto, pueden desarrollar un comportamiento de control excesivo para evitar errores” apunta Eguiara, y añade que “estos comportamientos hacen referencia, entre otros, a la procrastinación o evitar contextos en los que pueda haber oportunidad de fracaso”.

Síntomas asociados a la atelofobia

La atelofobia o miedo a no ser suficiente lleva una serie de síntomas asociados que nacen del propio miedo.

La baja autoestima es el más frecuente ya que las personas que sufren esta fobia sienten que no son capaces y que son menos que otras personas, tienen una opinión negativa de sí mismas. ¿Esta situación podría provocar entonces ansiedad? La psicóloga Miren Eguiara nos aclara que sí surgirían problemas de ansiedad ya que “estas personas suelen sufrir de ansiedad debido a esa preocupación constante por no ser lo suficientemente capaz en diversos aspectos de la vida, como pueden ser el trabajo o las relaciones sociales”.

Otro de los síntomas que surgen con la atelofobia es la autocrítica excesiva debido a que estas personas mantienen un diálogo interno crítico y son muy duras consigo mismas, poniendo siempre el foco en lo negativo y en fracasos anteriores.

La procrastinación suele ser algo común en las personas que sienten ese miedo a no ser suficientes porque no quieren enfrentarse a una tarea o desafío para el que sientan que no dan la talla o no son suficientemente buenas para afrontarlas con éxito. Incluso llegan a evitar situaciones desafiantes por temor a no realizarlas de forma satisfactoria, perdiendo así oportunidades de crecimiento personal y laboral

Todos estos síntomas, además, podrían conducir a una depresión ya que el miedo puede conllevar sentimientos de tristeza, desesperanza o desmotivación.

6 estrategias para trabajar la autoestima

El síntoma más frecuente de la atelofobia es la baja autoestima por lo que saber gestionarla es fundamental para superar este miedo. La psicóloga del Instituto Claritas recomienda trabajar la autoestima de manera activa y consciente llevando a cabo una serie de estrategias.

Reconoce tus logros y fortalezas: ¿Qué te parece si escribes una lista con todas tus cualidades positivas, tus habilidades y tus éxitos? Eguiara explica que “de esta manera, podrás hacer consciente tus logros y podrás ganar más confianza en tus capacidades”. Sé amable contigo: Ser conscientes de nuestro diálogo interno nos va a ayudar a reconducir esos pensamientos. Hablarte de manera amable y comprensiva va a ayudarte a eliminar la tensión que provocan la imposición de altas expectativas. “Un truco muy útil es hablarte como le hablarías a un buen amigo/a” asegura la experta. Establece metas realistas: Las metas inalcanzables y poco realistas solo conducen a la frustración y la inseguridad. Empieza dando pequeños pasos hacia un objetivo realista que marques para ir logrando metas diarias que te hagan ganar en seguridad y confianza. Acepta los errores: Fallar no significa fracasar, un error tiene detrás un aprendizaje que va a ayudarte a conseguir las metas que te propongas. Identifica lo que ha ocurrido y aplica el conocimiento adquirido para un futuro. Autocuidado: Aunque en los últimos años se habla más de autocuidado es cierto que no se lleva a la práctica todo lo que se debería. Es fundamental para tu salud mental dedicarte tiempo a cuidarte tanto física como emocionalmente. Busca momentos para realizar actividades que te gusten, aliméntate bien, haz ejercicio y descansa. La vida se ve con mejores ojos cuando nos cuidamos más y mejor. Ayuda profesional: Acudir a terapia siempre es una magnífica opción. Estos profesionales ofrecen herramientas y técnicas que te ayudarán a superar miedos y a enfrentarte a desafíos.

Tiempo al tiempo: vencer al miedo con paciencia

Lo que hay que tener en cuenta es que estos procesos no se solucionan de un día para otro. La superación del miedo es gradual y requiere tiempo. “Es importante ser paciente y darse permiso para crecer y aprender a medida que se va avanzando en el camino hacia conseguir una mayor confianza en sí mismo” argumenta Eguiara.

Date tiempo, date permiso para gestionar a tu ritmo las emociones y, sobre todo, sé amable contigo, el miedo acabará desapareciendo.