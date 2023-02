Las mascotas nos dan su cariño y amor incondicional, pero, inevitablemente, también dejan pelos y olores. ¡Qué no cunda el pánico! Toma nota de cómo mantener tu casa limpia

Uno de los efectos colaterales de convivir con mascotas es que el tiempo que dedicas a la limpieza del hogar aumenta, especialmente cuando se trata de eliminar pelos y olores. Y es que aunque quieras mantener la casa limpia a toda costa a veces parece tarea imposible. Pero tranquila, existen algunos trucos que te harán la vida más fácil.

1- Cepilla tu perro a diario

Si quieres tener tu casa siempre limpia, tus mascotas también lo tienen que estar. Para ello cepilla a tu perro a diario, preferiblemente al aire libre, para eliminar el pelo muerto así como cualquier otro tipo de suciedad que haya recogido de la calle. En cuanto al baño, no conviene hacerlo más de una vez al mes. También es buena idea limpiar sus patitas antes de entrar en casa. Puedes hacerlo con una toalla humedecida en agua templada o bien usar toallitas húmedas. Decántate, preferiblemente, por aquellas biodegradables y aptas para animales. Límpiale de forma suave y con calma para que tu mascota se relaje.

2- El trapo siempre húmedo

Los perros tienen una caspa que se desprende junto al pelo, queda suspendido en el aire y se acaba depositando en los muebles. Esta caspa es la que produce alergias, y es muy conveniente retirarla con un trapo húmedo para que quede retenido en este y no se disperse. Lo mismo ocurre con el polvo, así que con el mismo gesto, mantendrás tu casa limpia y libre de polvo.

3- Sofá a salvo

Si tus mascotas se han convertido en los reyes de la casa y han hecho del sofá su trono, habrás comprobado que este parece un imán que atrae todo tipo de suciedad, pelos, etc. Lo ideal es que tengan su propia zona de descanso (existen mini sofás especialmente diseñados para ellos). Pero si no te puedes resistir, o ellos no atienden a razones, utiliza protectores de un color lo más parecido a su pelo y lávalo por lo menos una vez a la semana.

4- Olvídate del amoniaco

Este tiene un olor similar a la orina y tu perro puede pensar que es un buen lugar para hacer sus necesidades. Junto al friegasuelos que utilices (son muy adecuados los de bioalcohol), añade un chorrito de vinagre de manzana, que ayudará a neutralizar su olor. También puedes echar un poco de bicarbonato de sodio por la noche por donde ande tu perro y barrerlo o aspirarlo a primera hora de la mañana, antes de que esté por allí. El bicarbonato es un excelente absorbe olores.

5- Juguetes limpios

Colchonetas, juguetes e incluso correas. Todos acaban rezumando olor ‘a perro o a gato’ del que es difícil deshacerte si no los limpias con frecuencia. Asegúrate de que son aptos para lavar a máquina o, de lo contrario, hazlo a mano pero frotando bien. Lo mejor es que lo hagas un día soleado para que puedan secarse rápidamente y... ¡listo!

6- Alfombras sin pelos

Un buen truco para quitar los pelos de las mascotas si tienes alfombras en casa es enrollar un poco de cinta adhesiva gruesa en la mano (con el pegamento hacia afuera) y frotar en la superficie firmemente. Si lo prefieres puedes optar por un rodillo especial que podrás encontrar en tiendas de animales. También es importante que laves al menos una vez al mes las cortinas.

7- Ventila todos los días

No hay que perder la vieja costumbre de nuestras abuelas de abrir las ventanas nada más levantarse para airear la casa. A primera hora de la mañana es el mejor momento para ventilar los espacios cerrados dado que, además, a esa hora el tráfico todavía no ha sufrido el mayor repunte y el número de partículas suspendidas en el aire es menor. Después, para perfumar la casa, recurre a plantas y flores aromáticas como el romero, la lavanda o el lilium oriental.