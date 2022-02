Las articulaciones son las áreas de contacto entre dos huesos. Hay algunas que no tienen movilidad de modo natural (p.ej las que unen los huesos de cráneo), otras, como las rodillas, permiten una movilidad controlada gracias al recubrimiento del cartílago, la estabilidad que dan los ligamentos y la acción de los músculos que los mueven a través de los tendones.

¿Cómo se degeneran?

La degeneración de las articulaciones móviles puede ocurrir por enfermedades inflamatorias, lesiones traumáticas o degeneración causada por el paso del tiempo.

Artrosis vs artritis

La artrosis es el desgaste del recubrimiento cartilaginoso de las articulaciones. Mientras que la artritis es una enfermedad primariamente inflamatoria (p.ej artritis reumatoide) que secundariamente produce artrosis.

¿Es Genético?

La artrosis se desarrolla por la influencia de distintos factores simultáneamente, y sí, la genética influye. Hombres Vs Mujeres El patrón de artrosis y el tratamiento de la artrosis es en general muy similar entre hombres y mujeres.

¿Cómo afecta el tiempo?

Es frecuente que notes más molestias cuando cambia el tiempo. Este hecho sucede por la distinta estimulación de los receptores de las articulaciones. Las recomendaciones

generales son actividad física normal y actividad deportiva adaptada a las posibles molestias. Mejor, practicar los deportes aeróbicos de bajo impacto.

Otros temas de interes:



La dieta que te protege

Proteínas: Espinacas, col, semillas de chía, garbanzos y lentejas, quínoa…

Vitamina A: Zanahorias, calabaza, pimientos, tomates, melón…

Vitamina C: Naranja, limón, kiwi…

Vitamina D: Salmón, sardinas en lata, atún enlatado en aceite, huevos…

Minerales: Calcio y fósforo: acelgas, berros, aceitunas, perejil, apio, escarolas…

Magnesio en almendras, soja, avellanas, castañas… Y flúor en el agua, el té, el pescado, los mariscos y en verduras.

Cuándo acudir al médico

Para acudir al médico, no esperes a que el dolor vaya en aumento. Si en tres días no ha remitido, consulta a tu doctor. Acude también si tienes fiebre, has adelgazado involuntariamente, tienes hinchazón y dolor articular intenso. En caso de detectar problemas, consulta primero a tu médico de atención primaria. Él te desviará al especialista que considere necesario, como el reumatólogo. El médico llevará a cabo un examen físico y hará un historial clínico con los síntomas. Las pruebas que pueda realizar son exámenes de sangre, radiografía…entre otras.

Cómo evitar el dolor

Practica ejercicio moderado y de forma regular:

Prueba a caminar, nadar o montar en bici. Y evita correr o saltar, ya que puede dañar las articulaciones. Los complementos alimenticios de colágeno son buenos

El colágeno es la principal proteína de nuestras articulaciones, ayuda a mantenerlas con movilidad y flexibilidad. No realices ejercicio intenso.

Y si lo haces, respeta los periodos de descanso para que las articulaciones se recuperen.

Controla tu postura.

Controla tu postura. Camina recta, siéntate bien, levanta los objetos del suelo flexionando las rodillas y no cojas mucho peso. El uso de tobilleras, espinilleras, etc. es recomendable. No al sobrepeso.

● Los kilos de más pueden producir sobrecarga y acelerar el desgaste de las articulaciones.

