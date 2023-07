Aprovecha las vacaciones para entrenar tu cerebro: así puedes hacerlo

Las vacaciones son fundamentales para desconectar y disfrutar. Y es que no hay nada como la sensación de saber que no tendrás que levantarte temprano al día siguiente para ir a trabajar. Sin embargo, también son la oportunidad perfecta para entrenar tu cerebro y ponerlo en forma. Lo cierto es que aunque no siempre le prestemos la atención que se merece, el cerebro es un músculo más de nuestro cuerpo que necesita que lo trabajemos para preservar su salud. Toma nota, estos ejercicios te ayudarán.

1- Hacer pasatiempos

Son perfectos para mantener una mente en forma, ya que incrementan el rendimiento, la coordinación, la concentración y la memoria. Ejercicios como los sudokus, encontrar las 7 diferencias, los crucigramas, las sopas de letras, el cálculo mental, etc, son actividades infalibles para que tu cerebro cree nuevas conexiones neuronales. Y apunta esto: los altos niveles de actividad mental se relacionan con hasta un 50% menos de riesgo de desarrollar demencia. Con cuanta mayor frecuencia se realicen los pasatiempos, más beneficioso será, y si es a diario, mejor que mejor. ¡Hazte adicta estas vacaciones!

2- Leer

Está demostrado que las personas que leen poco muestran un rendimiento cognitivo general inferior. Además, tienen menos velocidad de procesamiento, imaginación, atención... Todos los expertos coinciden en que leer es una actividad completa y un hábito muy saludable, dado que no solo mejora el pensamiento abstracto, sino también el funcionamiento y la reserva cognitiva del cerebro, es decir, la capacidad para mantener a lo largo del tiempo las actividades cerebrales.

3- Practicar un deporte

El deporte es prácticamente imprescindible para mantenerse activo, tanto física como mentalmente. ¿El motivo? Al hacer ejercicio llega un mayor flujo de sangre al cerebro y se fomenta el crecimiento de nuevas células cerebrales. No hace falta que sean rutinas aburridas en el gimnasio, puedes buscar una actividad (mejor aún si es social) con la que disfrutes y te diviertas: bailar, nadar, salir en bicicleta, patinar...

4- Hacer puzzles

Son todo un desafío que, además, favorece la salud de nuestra memoria. A mayor cantidad de piezas, más trabaja nuestro cerebro. ¿Lo mejor? Los puzles o rompecabezas también ayudan a deshacernos del estrés y la ansiedad, ya que trabajan la paciencia.

5- Meditar

¿Sabías que los cerebros de las personas de 50 años que meditan se parecen mucho a los de las personas de 35 años? Estas vacaciones dedica al menos 10 minutos al día a meditar y dejar la mente en blanco. Lo único que tendrás que hacer será dejar los ojos abiertos y centrar tu mirada en un punto fijo.