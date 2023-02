8 claves para mantener viva tu relación (y ser aún más felices)

El secreto de las parejas duraderas está en el deseo de ambos de permanecer unidos y de querer ser felices. Suena fácil, pero lo cierto es que en ocasiones la rutina, los niños o el trabajo pueden acabar pasando factura. ¡Toma nota y vuelve a disfrutar del amor!

1- Crea momentos especiales

Aprovecha el Día de los Enamorados y prepara algún plan especial para sorprender a tu pareja, tenéis que romper la rutina de vez en cuando. Durante los primeros años, se suelen hacer más planes para salir

y divertirse, pero con el paso del tiempo, por pereza y obligaciones se dejan de lado esos proyectos. Propón un viaje, una cena especial o una noche en un hotel, aunque sea en la ciudad. Es necesario tener tiempo para estar vosotros solos.

2- Habla mucho (y sobre todo bien)

La comunicación es fundamental para que una relación fluya correctamente. Muchas veces, el ritmo diario no deja espacio para una charla, pero hay que hacer lo posible. Intentar sacar mínimo 30 minutos para sentaros relajadamente en el sofá y preguntaros qué tal os ha ido el día. Eso sí, es indispensable que os comuniquéis desde las sonrisas y no desde el drama, desde el cariño y no desde el reproche.

3- Mantén la independencia

Es necesario que cada uno tenga su espacio y tiempo propio. Además de hacer cosas juntos y compartir objetivos vitales, no puedes ceder ante aquellos individuales. Si lo haces, le echarás la culpa a tu pareja y esto te pondrá más nerviosa e irascible.

4- Recuerda que el sexo es importante

La comunicación íntima no se puede descuidar. La sexualidad es la manera más primitiva de hacernos uno y de unificarnos con el otro. Es la manera más eficaz de llegar a la total comprensión entre dos personas. Y recuerda, sexo no significa solamente tener relaciones sexuales completas. Abarca mucho más que eso: sensualidad, erotismo, lenguaje, miradas, fantasía, amor...

5- Nunca juzgues

A veces juzgamos situaciones que no nos incumben. No debes hacerlo con nadie, pero menos con tu pareja. Aprende a desarrollarte como adulta. Intentar ver el punto de vista de la otra persona no es retroceder, es avanzar; no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Hace falta mucha generosidad para ponernos en la piel del otro y empatizar.

6- No trates de cambiar a tu pareja

Pide lo que necesitas en vuestra relación. Pero hazlo como adultos, explicándote y no quejándote. Tampoco pidas a tu pareja que cambie su forma de ser y de actuar. Si hay algo que no te gusta, díselo y habla las cosas, pero no pienses en que con el tiempo va a cambiar.

7- Aprende a perdonar

No te enganches al drama ni hagas montañas de simples granos de arena. Relativiza la importancia de las cosas y expresa cómo te has sentido ante ciertos comportamientos. Además, también debes aprender a perdonarte a ti misma caer en situaciones repetitivas y que te desquician. Muchas veces somos duros con nosotros mismos.

8- Di las cosas con cariño

Cuando se dicen las cosas desde el cariño, todo va mejor. Al final, hombres y mujeres somos muy parecidos. Por eso siempre es bueno ser asertiva y utilizar palabras positivas. Elimina de tu diccionario la palabra nunca y di más te quieros. ¡Verás como funciona tu relación!