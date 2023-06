5 tips para desconectar y relajarte (de verdad) en vacaciones

Oxigenar nuestra mente durante el verano no solo es un placer con el que nos pasamos meses soñando, también es una necesidad biológica. El cerebro necesita vacaciones, ya que es imprescindible que, durante un tiempo, dejemos a un lado el estrés por el trabajo y el exceso de obligaciones y responsabilidades para dedicarnos a disfrutar de aquello que nos hace más felices. Pero no es tan fácil lograr esa desconexión que nos permita recargar las pilas y afrontar la nueva temporada con ilusión. La falta de organización, la autoexigencia, la apatía o la dependencia a los móviles pueden ser grandes enemigos. Te damos algunas claves para lograrlo.

1- No dejes pendiente nada

Aunque no siempre es posible, tienes que procurar dejar tu trabajo terminado sin que queden flecos pendientes que luego te obliguen a tener que resolverlos durante tus vacaciones. El simple hecho de dejar e mails o llamadas sin contestar puede provocarte ansiedad cuando estás fuera. Para evitarlo, es aconsejable que te hagas una pequeña lista en la que vayas tachando todo lo que vayas cerrando. Si inevitablemente tienes que dejar algún asunto sin resolver, delega en un compañero de confianza. Y si eres autónoma o no te queda más remedio que ocuparte de algunos temas laborales, es muy importante que te organices bien, dedicando solo unas horas concretas del día a trabajar para poder tener el resto libre.

2- Di adiós a la pereza

No te engañes: descansar no es sinónimo de no hacer nada. Más bien al contrario, ya que la apatía y la inactividad producen cansancio y tristeza, sobre todo, cuando pasamos de 100 a 0 revoluciones. Lo más conveniente es que mantengas tu mente activa con aficiones como la lectura y también tu cuerpo haciendo el ejercicio físico que más te apetezca. Recuerda que el deporte libera endorfinas y eso te hará sentirte más feliz. Simplemente un paseo diario de media hora conseguirá activarte. Por otra parte, las vacaciones son un gran momento para iniciarte en actividades que luego puedes desarrollar durante el año, como la pintura o la cocina.

3- Dedícate tu tiempo

En tu día a día hay veces que estás tan estresada con el trabajo y la casa que no encuentras tiempo para ti. Ahora que puedes, busca tu momento para dedicarte a aquello que te apetece. No tienen que ser cosas extraordinarias... Darte un baño de espuma, escuchar tu disco favorito, ver una película o realizar una excursión pueden ser los mejores planes del mundo. También es un buen momento para que practiques la meditación iniciándote con sencillos ejercicios de respiración.

4- Desengánchate del móvil

Seamos honestos: el móvil vino a nuestra vida para quedarse y es una quimera proponerse guardarlo en un cajón durante las vacaciones. Sobre todo, porque nos puede salvar de más de un apuro. Pero sí debemos evitar mirarlo constantemente estando pendiente de los correos, mensajes, redes sociales... Acostúmbrate a mirarlo solo dos o tres veces al día por si hay algo urgente. Recuerda que las vacaciones son una oportunidad para conectarte (o reconectarte) con familiares y amigos. Dedícales más tiempo a ellos y menos a tu móvil.

5- Vive el presente

Olvídate de los rígidos horarios que marcan tu vida y también deja de pensar continuamente en lo que tienes que hacer después. Simplemente este verano disfruta del momento que estás viviendo porque es único y, además, no volverá. Practica el ‘carpe diem’.