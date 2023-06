El 75% de la población española adulta no llega a tomar la cantidad de agua que se recomienda al día, a pesar de que una hidratación adecuada es esencial para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Pero ojo, porque el cuerpo es sabio y lanza alertas de todo tipo para que cojamos más a menudo la botella. Apunta, estos son los síntomas más comunes que provoca no beber suficiente agua.

1- Dolores de cabeza frecuentes

El agua ayuda a regular la temperatura de nuestro cuerpo, por lo que una carencia puede provocar que los vasos se dilaten, generando migrañas. La deshidratación suele causar dolor en toda la cabeza o estar más localizado en la parte delantera o trasera. Eso sí, pocas veces es unilateral. Además, los expertos señalan que el dolor de cabeza por falta de agua, por lo general, tiende a intensificarse al inclinarse hacia adelante, cuando se realizan otros movimientos de cabeza o incluso al caminar.

2- Piel más seca y áspera

La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y, al igual que el resto de los órganos, necesita la cantidad correcta de riego sanguíneo para funcionar. Si notas que tienes la piel más seca y áspera de lo normal, no te conformes con echarte un plus de crema hidratante, porque puede que éste sea un signo de que no tomas tanta agua como deberías.

3- Olvidos y falta de concentración

Esto te va a sorprender, pero... ¿sabías que el fenómeno ‘lo tengo en la punta de la lengua’ ocurre muchas veces porque nos falta agua en el organismo? Cuando la deshidratación excede un 2% de nuestro peso corporal, el rendimiento y la concentración disminuyen de forma prácticamente vertiginosa.

4- Infecciones de orina

Cuando el cuerpo está deshidratado, los riñones retienen la mayor cantidad de líquido posible para mantener su función. Esto puede conducir a una disminución de la micción. Pero además, si tomamos poca agua, la orina estará mucho más concentrada, por lo que permanecerá más tiempo en nuestra vejiga, y esto favorece las infecciones urinarias, sobre todo en las mujeres. ¡Mucho ojo!

5- Hinchazón y retención de líquidos

Aunque te cueste creerlo, no beber suficiente agua también puede hacer que tu cuerpo retenga líquidos y, de esta manera, te sientas más hinchada, lo que se traduce en un leve aumento de peso. Recuerda: el organismo es muy inteligente, y tiende a reservar hasta la última gota para prevenir la deshidratación severa. Así que si te has marcado como objetivo adelgazar antes del verano, o al menos tratas de mantenerte en tu peso, no olvides hidratarte bien durante todo el día. ¡Sin excusas!