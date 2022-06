Cada vez son más las personas concienciadas de los beneficios del deporte para favorecer el cuidado de cuerpo y mente. Sin embargo, uno de los grandes retos a la hora de practicar deporte está precisamente en la iniciación. ¿Cómo empezar a crear una rutina deportiva? ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle? ¿Qué otros aspectos, además de los ejercicios, hay que tener en cuenta? Juice Plus+, firma experta en salud y bienestar, responde a estas cuestiones con 5 consejos que puedes seguir si tienes pensado empezar a entrenar y quieres sacar el mayor partido a tu rutina deportiva:

1. Realiza ejercicios variados para que no te aburras

Combinar diferentes tipos de ejercicios es muy recomendable, sobre todo si estás empezando. Alternar cardio con actividades de fuerza o flexibilidad, te ayudarán a cubrir todo el espectro, no caer en el aburrimiento y te permitirá descubrir qué tipo de ejercicio es el que mejor te funciona. Esto te ayudará a ir construyendo tu propia rutina. Algunos ejercicios para iniciarte pueden ser la comba, que parece un ejercicio simple. Sin embargo, te aportará grandes beneficios como, por ejemplo, trabajar todos los músculos del cuerpo, quemar calorías, fortalecer la estructura ósea, o el spinning es el entrenamiento perfecto para quemar grasas a la vez que trabajas la musculatura.

2. Cuida mucho la aliemntación

La alimentación es un factor clave en la vida fitness. Aumentar los alimentos saludables, incorporando más frutas y verduras, proteínas o frutos secos, y realizar todas las comidas del día (de 3 a 6) es lo ideal para comenzar a mantener una dieta equilibrada. Además, para mejorar tu rendimiento en el deporte, a la vez que cuidas tu alimentación, los complementos alimenticios que aportan un extra de nutrientes, pueden convertirse en un gran aliado.

3. No te fijes solo en la báscula

Cada metabolismo y cada cuerpo es distinto, escucha al tuyo. Date tiempo, entrena y come de forma saludable. Realiza pequeños avances poco a poco, no te compares con nadie y no te obsesiones con la báscula.

4. Ponte objetivos alcanzables y crea una rutina

El método SMART en el entrenamiento es la clave para conseguir los objetivos que uno se propone. Para ello, los expertos en salud de Juice + explican que debe establecerse una meta final, y dividirla en varias metas pequeñas y consecutivas, a través de un plan de acción realizable que permita medir los resultados. Además, es importante fijar los objetivos en un periodo de tiempo, de forma realista y alcanzable. Esto te ayudará a establecer una rutina, prepararte mentalmente y adquirir un compromiso real. De esta manera, asegurarás el éxito.

5. Descansa lo suficiente

Un buen descanso es clave para la recuperación del cuerpo tras el ejercicio. Además, ayuda a asegurar unos mejores resultados y evitar las lesiones. Por ello, es importante organizar tu rutina de tal manera que incluya momentos para la actividad y para el relax. También es recomendable descansare uno o dos días, tras varias jornadas seguidas haciendo ejercicio. Así, combinando el descanso, el entrenamiento y la alimentación lograrás triunfar con tu rutina fitness.