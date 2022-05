El verano está a la vuelta de la esquina y, con él, las visitas a la playa o las tardes de piscina se convierten en planes habituales y es fundamental tener la piel a punto para lucir un bronceado de escándalo. Para lograrlo de forma natural, existen alimentos que te ayudarán a preparar tu piel para el sol y te permitirán lograr un moreno natural, debido a sus propiedades que contribuyen a la activación de la melanina, el pigmento encargado de dar color a tu cuerpo. Si quieres lograr este objetivo con éxito, los expertos en nutrición de Juice Plus+, te cuentan qué 5 grupos de alimentos te ayudarán a incrementar tus niveles de esta sustancia y así alcanzar un bronceado bonito y duradero.

Los betacarotenos: Un clásico que nunca falla.

Este nutriente, se encuentra presente en verduras y frutas de color rojo, naranja y amarillo. Dentro de este grupo, y más allá de las zanahorias, resaltan alimentos como el tomate (perfecto para tomar en forma de gazpacho o salmorejo), las espinacas, la calabaza o los pimientos. Para notar sus efectos, te recomendamos incluirlos en tu dieta 15 días antes de la exposición al sol.

Alimentos ricos en Omega 3

Este ácido presente en el pescado azul, las semillas, los frutos secos o el aguacate te ayudará a activar la melanina y a proteger tu piel de los efectos nocivos de las radiaciones UV. Podrás encontrarlos en el marisco, las legumbres, la yema de huevo o las cebollas.

Vitamina B

Por último, no debes dejar de lado aquellos alimentos como la carne, los huevos o los lácteos, ricos en esta vitamina que, además de ayudar a tu moreno, mejora las funciones celulares y, por lo tanto, el aspecto del cabello y de la piel.

Vitamina C

La vitamina C, además de ser un potente antioxidante y prevenir el envejecimiento de nuestra piel, es otro de los grandes aliados en la búsqueda del bronceado perfecto. Puedes encontrarlo en alimentos como el kiwi, la naranja, los frutos rojos, el brócoli o la coliflor.

Minerales

Alimentos ricos en minerales como el selenio, el zinc, el azufre o el magnesio son clave a la hora de alcanzar un bronceado bonito y duradero. El selenio, podemos encontrarlo en el pepino, los mejillones o el ajo.

Prepara tu piel para el bronceado

Para que tu piel coja más rápido el color dorado del sol también es vital que exfolies tu piel para eliminar las pieles muertas. Piensa que, si no lo haces, broncearás una parte de la piel que al ducharte terminarán desprendida, por lo que la tonalidad más morena se irá de forma más rápida. Así que, ya sabes y, al menos, una vez a la semana opta por exfoliar tu cuerpo.

¿Un consejo para que la piel no se pele? Una buena hidratación tanto interna como externa. Por eso, se aconseja bebas mucha agua; pero, también uses una crema con hidratación profunda. Siguiendo estos pasas, no solo disfrutarás de un moreno precioso, también estarás poniendo el valor la salud de la piel.