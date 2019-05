YES, WE ARE OPEN. II DONATION PARTY para recaudar los fondos.

YES, WE ARE OPEN” Donation Party Para Coachability Foundation.



Coachability Foundation y Mood Store Barcelona se unen con un contundente “YES, WE ARE OPEN” para que 48 mujeres emprendedoras de Sudáfrica puedan lanzar su propio proyecto empresarial, de la mano de 7 profesionales de Barcelona y La Haya ( Holanda).

El acto se celebrará el próximo 30 de mayo, a las 19:00h, en la joyería Mood Store Barcelona, (flassaders 36 BCN). Entradas: 15€ para asistir al evento, o 10€ para asistir en streaming.

Montse Domínguez i Munllonch (fundadora), nos hablará de los objetivos y actividades de la fundación. Contaremos con la música en directo de Mara Salas. Conectaremos en directo con las emprendedoras de Reiger Park en Johannesburgo, Sudáfrica. Finalmente, sortearemos tres anillos intercambiables y únicos MOOD (valorados en más de 250€) entre los asistentes.

Compra de entradas AQUÍ

Para más información AQUÍ