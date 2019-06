Tabaco: uno de los grandes enemigos de tu salud bucal

2 ¿El cigarrillo electrónico también perjudica?

En cuanto a los diferentes tipos de cigarrillo electrónico, podemos afirmar que son menos tóxicos que el tabaco convencional, pero todavía desconocemos muchos de los efectos que puede tener. Al no haber combustión, y por tanto no haber monóxido de carbono, muchos de los riesgos en relación con el cáncer se ven disminuidos, pero no debemos obviar que entre los fumadores que mueren por fumar, más de un 30% lo hacen por cáncer, pero un pero un 60% padecen problemas cardiovasculares asociados a la nicotina (la cual no evitamos con el cigarrillo electrónico)