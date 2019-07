Revista Viva La Vida: Limpia y repara tu piel tras el sol

Por eso, es el momento ideal para resetearse. Aparca momentáneamente las preocupaciones y trabaja tu puesta a punto. Cuida tu cuerpo, es importante. Duerme y come mejor. Y haz ejercicio. Mentalmente, pon tu cuentarrevoluciones a cero y piensa con calma en ti. ¿Llevas la vida que quieres? Quizá el estrés del día a día y la velocidad a la que vivimos te impiden saberlo. Tienes un mes por delante para preguntártelo. Puede que te inspiren historias como la de Ángeles, que lleva más de 40 años ayudando a gente que sale de las cárceles sin un horizonte claro. Tal vez estés dudando a qué dedicarte profesionalmente. Pues bien, te descubrimos la profesión con más futuro. También podrás relajarte cocinando sin la prisa de tener que volver al trabajo, elegir qué ponerte, cuidarte tras volver de la playa o vivir historias desde las páginas de una buena novela. El reto es desconectar, poner la mente en blanco, olvidarse del reloj y disfrutar. Báñate y respira aire puro porque te limpiará por dentro y por fuera. Y recarga pilas para enfocar tus objetivos y conseguir tus metas. Vive despacio, aunque solo sea por un mes.

Rosanna Rezusta

Redactora jefe





Este mes en tu revista encontrarás:

Entrevistamos a Sandra Barneda. la presentadora ha tomado el relevo de Emma García en Viva La Vida durante los meses de verano.

Entrevistamos a Itziar Castro. La actriz que convive con el sobrepeso en un mundo donde prima la imagen, ha atravesado etapas oscuras, pero hoy es una mujer feliz y agradecida: «Ser diferente me ha ayudado a cumplir mis sueños»

Educación: En apenas 20 años, España será el país con mayor número de ancianos del mundo, muchos de los cuales vivirán solos, lo que incrementa la demanda de profesionales bien cualificados. Te contamos cómo formarte para ello.



Guapa y Sana ¡Radiante y sin manchas! Al subir de la playa o la piscina, es importante que sigas este sencillo ritual para que tu piel se mantenga perfecta.

Psico: Los que pertenecen a la llamada Generación Silver o Plateada (por las canas) tienen sus propias reglas a la hora de encontrar el amor. No se liga igual que a los 20 años… ¡Ni falta que hace!

Hacer sentadillas, spinning, caminata rápida y aeróbico son buenas opciones, ya que pueden llegar a reducir la apariencia de la piel de naranja en un 80%.

Combina las prendas típicas de trekking con otras más de «calle» para ese tiempo de relax tras las caminatas. Eso sí, no pueden faltarte las sneakers, los plumas y forros polares ligeras o los pantalones cortos y camisetas de algodón.

Testimonios: Ángeles Pérez «A mí se me han muerto muchos chicos. Una Nochebuena perdí a dos, de sida. Fueron años terribles»

Historias reales: Semana Mundial de la LACTANCIA MATERNA. La baja producción de leche, pérdida de peso del bebé o leve aumento, problemas con las glándulas mamarias y la reincorporación al trabajo son los motivos más comunes de abandono de la lactancia materna.

Confidencias con Nieves Álvarez.