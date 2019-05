Presentación del libro «Quiero paz» de nuestra coach Paz Calap

El 7 de mayo presenté mi libro “Quiero paz” en el Teatro Muñoz Seca de Madrid. Fue un encuentro MÁGICO. Me preguntaban si estaba nerviosa y sentía que la calma mental que tenía era absoluta.

Puedes ver AQUÍ el video resúmen de 2 minutos del evento.

Arranqué el evento realizando una pequeña meditación de cinco minutos para que todos estuviéramos conectados y presentes, con la mente calmada y los cinco sentidos puestos en lo que iba a suceder.

Había tanto amor en el teatro que al unir la energía de todos los presentes a través de una meditación, la sala se llenó de amor y nos llegó a todos multiplicado.

Hablaron con tanto cariño sobre el libro el gran Enrique Cornejo que presentó el evento con mucho amor y mis queridos padrinos Irene Villa (psicóloga, periodista y conferenciante), Eduardo Baviera (Clínicas Baviera) y Roger Domingo (Editorial Planeta) que cuando fue mi turno solo me dejé llevar y no hice nada más, solo permití que las palabras fluyeran a través de mí. Se trataba de estar presente y hablar con el corazón sobre mi libro y así lo hice. Sentí una conexión extraordinaria conmigo misma, con el momento, con las personas que allí estaban y con las que no estaban, con el teatro, con el mundo, con el universo.



Gracias infinitas querida Mamen Díaz por organizar este evento de manera impecable y siempre con una sonrisa. Gracias Enrique y Mamen por permitirme realizar el evento en vuestro precioso Teatro Muñoz Seca un lugar mágico y bendecido. Es un sueño hecho realidad.



Estaban mis padres, mis hijos, mi hermano mayor, mis mejores amigos, nuevos amigos que cada día surgen a través de mis cursos, conferencias, talleres… No faltaba nadie porque todos estábamos allí física o energéticamente. Recibí cientos de mensajes los días anteriores de personas de todo el mundo diciéndome que su energía estaría conmigo ese día y así fue, así lo sentí. Gracias por hacer que así fuera.



«Quiero paz» es un libro solidario. Todos los beneficios de derechos de autor del libro se destinan a la investigación del cancer infantil a través de la Fundación El sueño de Vicky. Así que cuando lo compres estarás hacienda una buena obra.

Es un regalo precioso para uno mismo y para las personas queridas. Porque… ¿qué mejor regalo que un libro que te va a acompañar a vivir en paz y agusto con tu vida? Un libro que te va a enseñar cómo gesionar la poderosa energía de tu mente a tu favor con herramientas sencillas y prácticas de desarrollo personal. Un libro para toda la vida y para todas las personas que quieran alcanzar la mejor version de si mismos.



Además el libro esconde una sorpresa y es que con el móvil y de manera muy sencilla, a través de las ilustraciones de Esther Voltá accedes a unos vídeos y audios que te van a encantar y te van a acompañar durante la lectura de todo el libro.

¡Descúbrelos y verás como te van a sorprender! Está todo explicado al principio del libro.

El viernes 31 de mayo estaré firmando ejemplares en la Feria del libro de Madrid de 19 a 21 horas. Si vienes a verme me encantará conocerte y darnos un abrazo.

Muchas gracias por acompañarme en este camino. Gracias por leer mi libro, lo puedes adquirir en Amazon, AQUÍ