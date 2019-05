Me jubilo, ¿y ahora qué hago?

La jubilación forma parte de una nueva etapa en la vida de todos, pero que no se asume hasta que no se tiene de frente. Perder los roles que se han cumplido durante años, la rutina y las relaciones sociales con los compañeros que en el mayor de los casos son amigos, no es un paso fácil.

7 ¿Aún no conoces Liceum? Uno de los mayores miedos que afecta a las personas mayores en España es la soledad. De acuerdo con los expertos de Liceum, Gimnasios de la Mente, primer espacio intergeneracional en Madrid para entrenar el cerebro, la jubilación conlleva un corte drástico de actividades diarias y de socialización y, en consecuencia, aumenta la soledad, pudiendo desencadenarse en depresión o, incluso, en enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer. Para evitar esta situación, te ofrecemos cinco hábitos para sobrellevar la jubilación y evitar el desgaste mental construyendo una nueva rutina y conociendo a gente nueva en la misma situación. 6 Trabaja la memoria. Juegos como recordar las letras del abecedario, o seguir el calendario, sirven para mantener el cerebro muy activo y no perder capacidades. 5 Juega al ajedrez. Es la mejor opción para entrenar el cerebro sin dejar de lado la diversión. Sus beneficios han sido contrastados por investigaciones científicas, por lo que se considera una de las mejores actividades para prevenir la aparición del alzhéimer y el deterioro cognitivo. 4 Aprende a usar las nuevas tecnologías. Los smartphones, las tablets y los ordenadores tienen infinidad de aplicaciones y de programas muy prácticos que, si se saben utilizar, pueden ser muy útiles en el día a día. 3 Realiza ejercicio físico De esta forma las personas adultas conservan su forma física, fortalecen su musculatura, y pueden mantener un buen nivel de flexibilidad, agilidad y fuerza. Es recomendable que un experto proporcione unas tablas de ejercicios adaptadas a las necesidades de cada persona para evitar lesiones. 2 Mantener relaciones sociales Es una práctica muy estimulante ya que nos mantiene en contacto con otras personas con las que podemos hablar, compartir experiencias y mantener o crear nuevos vínculos sociales. 1 Liceum, Gimnasios de la Mente, te ofrece un espacio perfecto Liceum, Gimnasios de la Mente es un espacio intergeneracional, con un precio económico para que todo el mundo pueda disfrutar de él, y entrenar su mente de forma muy eficaz. Un espacio en donde están todos motivados, aprenden cosas nuevas, para que la autoestima se siga manteniendo fuerte y se socializa de forma diferente y divertida. Para más información, accede a www.liceumgm.com o llama al 91 388 83 74