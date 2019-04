Llega la carrera solidaria más grande del mundo por el acceso a agua limpia

El domingo 5 de mayo, miles de personas unirán sus esfuerzos y solidaridad participando en la carrera más grande del mundo por el acceso a agua limpia: la “Global 6K For Water”, que además de disputarse en Madrid, ese fin de semana se hará simultáneamente en diferentes ciudades de España y más de 20 países de todo el mundo.

La “Global 6K For Water” es especial no sólo por su carácter solidario, sino también por su significativa distancia. 6 kilómetros es la distancia media que muchos niños y niñas tienen que recorrer cada día para ir a por agua limpia en muchas partes del mundo.

También, la prueba de Madrid contará con un recorrido de 10 kilómetros con el mismo trazado que la mítica Carrera del Agua para todos aquellos participantes que deseen disfrutar de él.

En la “Global 6K For Water” se puede participar de diferentes formas: caminando, corriendo los 6 o 10 kilómetros, en solitario o acompañado por amigos, familiares, o incluso disputando la carrera el mismo día y hora, pero en cualquier parte de España, ya que cada kilómetro que se recorra de forma virtual a través de la App gratuita de la carrera, se convertirá en donativos para conseguir el objetivo de World Vision: reducir la distancia de los niños en su búsqueda de agua y así brindarles la oportunidad de tener una vida más digna.

Las inscripciones para la “Global 6K For Water” ya están abiertas en www.global6kforwater.es . Y también puedes seguir las conversaciones en las redes sociales a través del hashtag #6kforwater. La ONG World Vision, destinará la recaudación obtenida en la carrera a facilitar el acceso a agua potable a millones de niñas y niños en África y América Latina.

La escasez de agua y un saneamiento deficiente son las mayores causas de la desnutrición infantil y otras enfermedades potencialmente mortales en la infancia. Más de 1.000 menores mueren cada día a causa de enfermedades causadas por la falta de agua potable y a nivel mundial, 844 millones de personas carecen de acceso a agua potable. Iniciativas como la “Global 6K For Water”, ayudan mediante la unión de fuerzas a solucionar la crisis del agua. Como ejemplo, con tan sólo 4€ de donativo, se consigue dar acceso a agua potable a una persona durante 1 año. De este modo cada persona inscrita en la “Global 6K For Water” está mejorando la calidad de vida de una niña o niño, la de su familia y la de su comunidad.

El coste de la inscripción de esta solidaria prueba deportiva es de 10€, y tendrá como objetivo los proyectos en los que trabaja World Vision en todo el mundo.

Además, Roca a través de su fundación “We Are Water” hace posible que todos los kilómetros que se recorran a través de la aplicación Kinendu, tanto antes de la carrera como durante la misma, se transformen en donativos para los proyectos globales de World Vision.