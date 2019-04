La revolución ZERO Feel vuelve esta Primavera-Verano 2019 con nuevos y emocionantes lanzamientos para mujer y, por primera vez, una línea ZERO Feel para hombre. Ellos también podrán experimentar la indescriptible sensación de no sentir nada sobre la piel.

El último lanzamiento para mujer es ZERO FEEL Soft Bra. Gracias a su tecnología Viscomagic proporciona un soporte adicional sin necesidad de aros, costuras o refuerzos. Ofrece la misma sensación de libertad de ZERO Feel -sin restricciones, sin costuras, aros o marcas- pero aún más ligero, estilizado e invisible bajo la ropa. El ajuste perfecto que se mueve contigo. Disponible en color papaya, angora, cool ice (hielo), coffee sugar (café), cognac y negro.

Además, sloggi incorpora la libertad de movimiento sin costuras y sin restricciones en la colección ZERO Feel para hombre. Tejido flexible 360º que se adapta al cuerpo y mantiene su forma durante todo el día. Esta línea ofrece un confort inigualable sin costuras ni cortes gracias a sus acabados planos en cuello, piernas y brazos; suave banda en la cintura y aberturas redondeadas. Se lanza en cuatro nuevos cortes: Midi, Hipster, Short, y Camiseta con cuello de pico. Todos ellos disponibles en Azul Oscuro, Negro y Blanco.



Junto con el nuevo Soft Bra, sloggi ha lanzado nuevos tonos de verano y dos nuevas líneas para mujer: ZERO Feel Natural y S by sloggi ZERO Feel Signature.

ZERO Feel Natural ha sido diseñada para los amantes de los tejidos naturales gracias a su combinación modal que ofrece un tacto más suave sobre la piel. Cuenta con todos los beneficios del ZERO Feel pero con un toque natural. Disponible en Top, Shirt, Midi, Tai y High Waist en los colores angora, rosa palo y negro.

ZERO Feel Signature es la nueva incorporación a la gama premium S by sloggi. Proporciona la misma “indescriptible sensación de no sentir nada sobre la piel” con un bello y sofisticado diseño de encaje geométrico. La gama ZERO Feel Signature incluye Bralette, Top, Body, Low Rise Cheeky y String en los estilosos colores negro y visón.

Las líneas ZERO Feel Natural y ZERO Feel Signature las encontrarás en exclusiva en El Corte Inglés hasta julio de 2019.

La colección ZERO Feel incluye Top, Bralette, Body y partes de abajo, Hipster, String y Tanga. Los colores permanentes son negro, angora y cognac. Los nuevos colores de temporada son Fucsia, Azul Laguna, Rosa Pastel, Cool Ice o Azul Hielo, Coffee Sugar y Papaya.