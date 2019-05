A diario me encuentro en consulta con personas que tienen creencias falsas que giran alrededor de la fruta. Que si a partir de la 18h engorda, que si fermenta en el estómago, que no se puede tomar después de las comidas, etc.

Hoy quiero desmentir uno de ellos. ¿La fruta por la noche engorda? Lo primero que quiero que penséis es que la fruta es un alimento muy beneficioso para nuestra salud ya que nos aportará agua, vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. Muchos de vosotros me diréis que también tiene azúcar, es cierto, pero es el azúcar presente de forma natural en el alimento y no puede ser considerado como azúcar libre, que es lo que deberíamos evitar. Teniendo esto en cuenta, la fruta nos aportará los mismos beneficios la tomemos a las 8 de la mañana o a las 8 de la tarde, lo importante es que comáis fruta.