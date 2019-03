El secreto de la felicidad en 5 palabras

¿qué nos hace felices?, valorar lo que tenemos y plantearnos cambiar aquello que no nos satisface. Babbel, la app más eficaz para aprender idiomas, te invita a conocer cinco palabras procedentes de diferentes culturas que representan el empeño de las personas por la búsqueda del bienestar.

Ikigai

La primera palabra es de origen japonés y podría traducirse como “razón de ser”. Está compuesta de dos palabras: iki, que significa vida, y gai, que hace referencia al valor o mérito. Si bien la Organización Mundial de la Salud afirma que Japón es el país en donde más longeva es su población, con una media que roza los 84 años, parece que también cuentan con la filosofía perfecta para encontrar el sentido de la vida.

Hygge

Este es un concepto central de la cultura danesa y más que un estado emocional como en el caso anterior, representa un momento. No existe una traducción exacta, ya que no todo el mundo vive el hygge de la misma manera, por lo que no existe una definición universal. Aunque bien es cierto que todos los escenarios tienen tres cosas en común: seguridad (entorno cómodo), comunidad (gente con la que te sientes a gusto) y comida y bebidas.

En España se emitió en televisión “Los Hygge, una pareja muy natural”, un docu-reality protagonizado por el matrimonio de Patricia Pérez y Luis Canut, en el que se acercaba este concepto a través de situaciones de la vida cotidiana, con Dinamarca como escenario en la primera temporada y España, en la segunda. ¿Cuál sería tu hygge ideal?

Lagom

Una aproximación a este producto concreto de la cultura sueca sería la suposición de que una cantidad moderada es la cantidad correcta. Lagom fomenta la moderación y el compromiso, una declaración de intenciones que ha dejado su rastro en ámbitos muy diversos de la sociedad. Desde el diseño sueco, que es simple y evita los adornos, hasta la propia política, que tradicionalmente se ha caracterizado por la negociación pragmática en lugar de la confrontación.

El término puede resultar familiar en España gracias a la llegada de “Laagam” en 2016, una firma de moda sostenible que se rige bajo los principios de “moderación y equilibrio”. Fundada por la joven influencer Inés Arroyo, el nombre de la empresa representa el femenino de este término sueco y el lema que acompaña la marca no es otro que “buy better, wear more”.

Gezelligheid y gemütlichkeit

En este caso, esta palabra holandesa hace referencia a los momentos más acogedores que aportan un subidón emocional cuando los disfrutas en tu intimidad o junto a quienes más te importan. En el caso del alemán, también existe su equivalencia para aludir a la sensación de bienestar en buena compañía: gemütlichkeit.

Con toda esta información, podrás investigar las raíces de la filosofía que más se adapte a ti sin perder detalle del origen lingüístico de cada palabra gracias a Babbel. Estos conceptos, derivados de culturas muy diferentes, pueden resultar geográficamente lejanos pero emocionalmente cercanos, porque como narra Elisabeth Gilberth en “Come, reza ama”: “La felicidad es consecuencia de un esfuerzo personal. Luchas para conseguirla, te la trabajas, insistes en encontrarla y hasta viajas por el mundo buscándola”. Aunque ya se sabe, “no hay camino a la felicidad, la felicidad es el camino”.