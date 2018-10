Pensando en blanquearte los dientes? Esto es lo que necesitas saber

Es fundamental que detrás de un blanqueamiento esté la figura de un odontólogo profesional.

Existen dos métodos de blanqueamiento, en clínica y en casa.

⇒ En clínica, a través de la utilización de la tecnología de una lámpara de luz LED dirigida a los dientes del paciente activa y potencia el blanqueador que previamente se ha aplicado sobre éstos.

⇒ En casa también se pueden blanquear los dientes siempre y cuando no hagamos alusión a blanqueamientos “caseros”. Este método es más incómodo ya que es el propio paciente quien ha de preocuparse y realizar el tratamiento de una manera correcta siguiendo las indicaciones del profesional. Se debe aplicar un blanqueador mediante unas férulas hechas a medida y llevarlas puesta por un periodo desde 90 min a 8 horas dependiendo del tipo de concentración del peróxido utilizado con una duración habitual de 2 a 8 semanas.

También en muchos casos existe la opción de combinar ambos métodos si tras un diagnóstico lo creemos conveniente. Lo idóneo es un tratamiento en casa y finalizarlo en clínica ya que así conseguiremos el resultado más satisfactorio.

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN BLANQUEAMIENTO SEGURO

Siempre debe estar realizado o supervisado por un odontólogo especializado en estética dental que utilice blanqueamientos seguros y sin efectos secundarios respaldados por estudios científicos previos.

NO FIARSE DE PRECIOS ‘LOW COST’

Los blanqueamientos dentales «low cost» no se realizan bajo protocolos de calidad y pueden llegar a producir problemas bucales desde mínimas llagas a problemas más serios que pueden llegar a ser irreversibles. Para Saber si es conveniente o no realizar un blanqueamiento dental se debe realizar un estudio y mostrar un diagnostico dental apto para este tipo de tratamientos (en las “gangas” este paso suele omitirse)

KITS DE BLANQUEAMIENTO DE VENTA EN FARMACIA

Cuando se opta por blanqueamiento de farmacia no interviene en ningún momento la profesionalidad de un odontólogo y es un grave error. Además los resultados son escasos o nulos ya que estos kits no contienen peróxido, este producto solo puedes estar supervisado por un odontólogo, y solo tienen un escueto efecto antimanchas.

¿QUÉ HAY DE LA SENSIBILIDAD?

Debido al uso de técnicas más avanzadas la sensibilidad es mínima y durante muy poco tiempo (unos dos días) frente a condiciones de alimentos y bebidas calientes o fríos.

NO PIENSES EN UN BLANQUEAMIENTO DENTAL SI…

Antes de realizar un blanqueamiento debemos asegurarnos de la calidad y salud bucal que tiene el paciente. Si estamos antes unos dientes sucios con placa bacteriana, unas encías deterioradas, caries u obturaciones filtradas no podremos realizar el tratamiento hasta que esos problemas hayan desaparecido. Una sonrisa sólo será bonita si está respaldada por la salud.

DESPUÉS DEL BLANQUEAMIENTO

Durante los primeros días es fundamental que no fumes ya que puede dañar el proceso de blanqueamiento y no ser tan efectivo.

También llevar una dieta “blanca” al menos durante esos primeros días: evitar alimentos con color como carnes rojas, tomate, la zanahoria, salsas rojas y chocolate así como bebidas en la que su color pueda influir en un blanqueamiento optimo como son el vino tinto, té, café y bebidas refrescantes tipo cola.

REPETIMOS?

La American Dental Asociation (ADA), , señala que no existen efectos perjudiciales ni para los dientes ni para la salud por el uso, incluso prolongado, de estos geles blanqueadores siempre y cuando el profesional considere apto realizar un recordatorio del blanqueamiento éste no le causará ningún problema.

DRA. NADIA SARMINI

ODONTÓLOGA Y DIRECTORA DE CLÍNICA BERNABÉU

