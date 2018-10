Cuida tu salud con la Revista SEMANA

A partir de esta semana todos los miércoles junto con tu Revista Semana puedes encontrar a la venta en tu kiosko los libros con el método del doctor Sagrera para vivir más y mejor.

1ª entrega: 31 DE OCTUBRE



Aumenta tus defensas naturales

La causa principal de las enfermedades no es la mala suerte: tu cuerpo tiene todas las claves para mantenerse saludable y alejar la enfermedad. Y tú puedes potenciar las defensas naturales a través de la dieta, siguiendo buenos

hábitos y cuidando el entorno en el que vives.

El sistema inmunitario nos protege de virus y bacterias que pueden causar enfermedades, pero los demás órganos y sistemas también deben funcionar bien. En este libro encontrarás las estrategias más eficaces para conseguirlo.

2ª entrega: 7 DE NOVIEMBRE

Para vivir más y enfermar menos

¿Has intentado perder peso varias veces y no lo has conseguido? ¿O sí lo has logrado pero después has recuperado los kilos rápidamente? Seguramente nunca has conseguido tu objetivo porque no te han proporcionado un método

eficaz que te lleve a cambiar tus hábitos nutricionales y tu estilo de vida de una manera global y para siempre. Esa es la única fórmula avalada por la ciencia que te permite bajar de peso de forma saludable.

3ª entrega: 14 DE NOVIEMBRE

La digestión perfecta

Hinchazón, pesadez, reflujo, problemas para ir al baño… seguro que alguna vez has sufrido estas y otras molestias relacionadas con la digestión. Tanto si te ocurre puntualmente como si tu estómago “se queja” a menudo, debes tener muy claro que existen maneras fáciles de solucionarlo. Para ello: Aprende cómo actuar ante las primeras señales de que algo anda mal. Identificar a los posibles “culpables” de tus malas digestiones es fundamental para que tu malestar no vaya a más. Te mostramos las claves para lograrlo.

4ª entrega: 21 DE NOVIEMBRE

Adelgazar sin hacer dieta

Hace años que quieres perder esos kilitos que te sobran, pero por mucho que te pones no hay manera: al principio empiezas con energía, pero a la mínima acabas abandonando. Romper este círculo puede ser mucho más fácil de lo que

crees si tienes en cuenta lo siguiente: ¿Te has planteado alguna vez qué es, realmente, comer bien? Para lograrlo no hace falta pasarte horas y horas en la cocina, o hacer dietas muy complicadas y difíciles de cumplir.

5ª entrega: (dos libros a elegir) 28 DE NOVIEMBRE

Combina bien los alimentos

Aunque el dolor suela identificarse como un problema exclusivamente corporal, no hay que olvidar que nuestra parte física constituye el

principal soporte de nuestra mente y emociones. Averiguar la causa última que despierta el dolor resulta una tarea compleja y, por otro lado, los tratamientos con fármacos son a menudo insatisfactorios. El doctor Sagrera Ferrándiz ofrece en este libro una visión global del

problema. Para ello, recopila los mejores artículos de la revista Cuerpomente sobre cómo superar el dolor, escritos la mayoría por médicos naturistas y profesionales de la salud y el bienestar.

Vencer el dolor sin fármacos

Aunque el dolor suela identificarse como un problema exclusivamente corporal, no hay que olvidar que nuestra parte física constituye el principal soporte de nuestra mente y emociones. Averiguar la causa última que despierta el dolor resulta una tarea compleja y, por otro lado, los

tratamientos con fármacos son a menudo insatisfactorios.