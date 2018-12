Coaching: Yoga para la vida cotidiana

Hace unos días asistí a la maravillosa conferencia de Ramiro Calle y Eduardo Baviera “Yoga para la vida cotidiana” que hoy quiero compartir contigo.

Ramiro Calle es pionero en la enseñanza del yoga en España y director del centro de yoga de “Shadak” de Madrid, (calle Ayala, 10). Ha escrito más de doscientos libros sobre yoga, orientalismo, autoayuda, guías de viaje, novelas y biografías.

Eduardo Baviera, director de Clínicas Baviera, ha escrito un libro precioso sobre yoga, basado en las enseñanzas de su maestro Ramiro Calle, que se llama “Lo que aprendí en mis clases de yoga”. También escribió “Ideas que funcionan”, un libro motivador donde cuenta cómo nace Clínica Baviera.

Calmar la mente es urgente para vivir en paz. Nuestra cabeza está llena de pensamientos que van y vienen y nunca descansan a no ser que tomemos conscientemente las riendas de nuestra mente y la calmemos. A través de la práctica del yoga mental (meditación) o la práctica del yoga físico (asanas, posturas) gestionamos al “mono loco y borracho” (como dice Ramiro), que habita en nuestra mente y quiere controlar nuestra vida. No le des tequila al mono. Solo obsérvalo, déjalo a un lado y sigue a lo tuyo, caminando con paz y serenidad, con alegría y consciencia. El yoga te acompaña en este camino.

Frases que Ramiro Calle compartió en la conferencia:

-“El yoga nos despoja de lo que no somos y nos acerca a lo que siempre hemos sido”.

-“La paz es la ausencia de agitación mental, la ausencia de pensamiento”.

-“Si tu mente no te gusta, cámbiala. No te lamentes, solo reoriéntala para tener una mente amiga”.

-“Nos hemos centrado tanto en un rincón de nuestra mente que hemos olvidado toda la grandeza que hay en nosotros”.

-“Hay que buscar otras vías de entendimiento más allá del pensamiento”.

Algunas frases de Eduardo Baviera:

-“Para mí el yoga es el mejor método práctico de autodesarrollo integral para vivir”.

-“No decidas nada ni hagas nada siguiendo a tus pensamientos negativos. No hagas caso, déjalos pasar”.

-“El miedo es muy bueno porque te ayuda a prevenir los peligros o los riesgos. Pero cuando el miedo se te va de las manos y lo amplificas te limita mucho la vida”.

-“Cuánto menos piensas, piensas mejor”.

-La indicación que el Padre Ángel le dio a Eduardo: “ Si tienes ocasión de ayudar a alguien, no pienses, solo ayuda. Luego ya pensarás”.

Aquí puedes ver la primera parte de la conferencia, aquí la segunda parte y aquí la tercera. ¡Disfrútala y toma nota!

Gracias infinitas Ramiro y Eduardo por compartir vuestra sabiduría. Gracias por vuestro ejemplo y empeño en hacer de este mundo un lugar de paz y amor.

