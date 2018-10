Coaching: ¡Quiero cambiar!

Un hábito no es algo innato, es algo que has aprendido y lo tienes muy interiorizado ya que lo has practicado, practicado y practicado hasta que lo has hecho tuyo. Si es un hábito saludable para tu cuerpo y tu mente, ¡enhorabuena! En cambio, si es un hábito que te perjudica, es hora de deshacerte de él en 30 días.

Varios alumnos de mi curso gratis (www.Empiezalapaz.com) han conseguido deshacerse de hábitos que les perjudicaban como el tabaco, gracias a este ejercicio. Otros han introducido nuevos hábitos en su vida diaria que les benefician inmensamente.

Cuando repites algo durante 30 días, das un paso más hacia donde quieres ir y esto está garantizado. Por otro lado, está demostrado que adquirimos un hábito cuando realizamos la misma acción durante 30 días seguidos. Tu cerebro, que quiere ahorrar energía, se irá adaptando al cambio poco a poco, progresivamente y sin esfuerzo. Como se trata de un cambio muy satisfactorio para ti, cuando llegue el día 31 querrás mantener en tu vida este nuevo hábito para siempre.

Cada día te vendrá la duda, ¿lo hago o no lo hago? No lo dudes y hazlo. Es como la primera copa de vino para un alcohólico, no puede tomarla o tirará por tierra todo su esfuerzo. O como un cigarrillo para el ex fumador, un peligro absoluto porque después de ese viene otro… Cuando llegue a tu mente una duda, déjala pasar y di “Sí” a tu desafío. Ese “Sí” puede ser uno de los más importante de tu vida, te lo aseguro.

Nunca te va a venir bien y te pondrás todo tipo de excusas para no hacerlo un día y ya tirar la toalla. Lo sé, a mí también me ha pasado. Así que te propongo que seas más rápido que tus excusas… y ¡a por ello!

“Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes estás en lo cierto” Henry Ford.

Hay una única condición: has de hacerlo TODOS LOS DÍAS, no puedes irte a dormir sin haberlo hecho, sino VUELVES A EMPEZAR. Es decir, que si el día 20 del desafío no lo haces, tienes la “obligación” de empezar otra vez desde el día 1. Sería una pena que fuera así, por eso te animo a que seas persistente y que pienses que solo son 30 días, es sencillo.

Algunos ejemplos:

∞.Dejar de fumar.

∞.Caminar.

∞.Estirar tu cuerpo durante media hora

∞.Bailar media hora al levantarte.

∞.Regalar algo cada día.

∞.Agradecer cada día a una persona su existencia.

∞.Reconocer tus logros cada día y felicitarte.

∞.Visualizar.

∞.Escuchar activamente y con amor cada día a tu madre, padre, a tu hijo o a tu pareja. O a ti mismo.

∞.Tomar agua con limón en ayunas cada día.

¿Para qué hacer este ejercicio durante 30 días?

