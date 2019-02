Coaching: ¿Qué vas a hacer los próximos 45 años?

Hace unos días, el 26 de enero, he cumplido 45 años. Si vivo hasta los 90 con salud y plenitud como Louise Hay, estoy justo en la mitad de mi vida. ¿Y si no vivo hasta los 90? No pasa nada, por el momento seguiré pensando que voy a hacerlo.

Este es el mejor año de mi vida, realmente lo es pues es el único que tengo. Igual que tú, que estás ahora en el mejor año de tu vida, el que tienes. Tengamos la edad que tengamos, estamos en la edad perfecta para hacer de nuestra vida una obra de arte y una aventura inspiradora.

¿Qué voy a hacer los próximos 45 años?

Hasta ahora, he completado el primero de mis cuatro nacimientos, primero (el físico) y el segundo (la adolescencia) y estoy disfrutando del tercer nacimiento (la edad adulta). El cuarto nacimiento se dará cuando llegue la muerte física y nazca de otra manera, en otro plano.

¿Cómo voy a aprovechar este momento, qué voy a hacer?

Voy a hacer, cada día lo que he venido a hacer en esta vida. Mi misión en la vida la tengo clara y este fin de semana, mientras celebraba mi cumpleaños con mis amigas de siempre, lo comentábamos. La única misión que tengo es ser un ejemplo para mis hijos y mi motivación es sentir que lo estoy siendo. Para cumplir con mi misión, desde que me levanto hasta que me acuesto mi obsesión sana es que todo lo que hago y todo lo que soy tenga que ver con avanzar hacia la mejor versión de mí misma con alegría, paciencia y perseverancia. Hay días que daré el 100% de mí, otros el 80% y otros el 40% porque no me encuentre en las mejores circunstancias físicas o mentales, sin embargo, siempre tengo muy presente mi misión y me mantengo fiel a ella.

Si cada día nos convertimos en personas equilibradas física, mental, emocional y espiritualmente y damos lo máximo de nosotros mismos, haremos de este mundo un mundo mejor, pues el mundo es el reflejo del conjunto de personas que vivimos en él. Vivamos con alegría y apasionémonos con nuestro trabajo, cuidemos de nuestra salud y de nuestras relaciones personales, ayudándonos unos a otros. Así es como se fabrica un mundo mejor, con el equilibrio individual de los seres humanos. Si lo único que compartiremos los unos con los otros es AMOR, el mundo se llena de amor y se acaban las guerras y los problemas. Así todo está bien.

Después de estar celebrando mi cumpleaños con mis amigas, de reírnos, bailar, cantar mal, y hablar de todo un poco, volví a sacar la misma conclusión de siempre: la vida es una aventura y estamos aquí para vivirla. Y los próximos 45 años es precisamente lo que me dispongo a hacer: vivir cada etapa, cada momento, con alegría, libertad y paz de espíritu, cumpliendo con mi misión.

¿Cómo vas a vivir tus próximos 45 años? ¿Cuál es tu misión y motivación?

Disfruta de tu día,

es un momento precioso

para dar un pasito hacia la mejor versión de ti mismo.

Más contenido .....