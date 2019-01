Coaching: Mi Compromiso para el 2019

He repasado lo acontecido durante el año 2018, he reconocido mi aprendizaje y mis logros, agradecido lo pasado y dejado ir con alegría y amor. El 2018 ha sido intenso y precioso.

Todo lo sucedido fue necesario para mi crecimiento y renovación, para seguir caminando y creándome a mí misma y construyéndome una mente feliz para vivir en paz.

Me siento muy contenta de haber hecho lo que me gusta e ilusiona en cada campo de mi vida, haber estado con personas queridas y haber vivido con ilusión.

Recordaré este año como el año que hice el reto deportivo más exigente que he realizado hasta ahora, un triatlón de larga distancia y como el año que escribí mi primer libro que se publica en abril de 2019. Dos grandes retos hechos realidad que llevo en mi corazón y en mi alma para siempre. Gracias a la vida que me permite vivir mis sueños.

He pedido muchos deseos al 2019. He puesto el listón bien alto, como a mí me gusta. Siento que es un año muy emocionante, de mucho movimiento, un año de un rojo intenso, abundante, alegre con muchas sorpresas y novedades. Así es ya.

Para alcanzar mis deseos en 2019 sé que he de poner todo de mi parte, dar lo máximo de mí y estoy dispuesta a hacerlo. Hoy escribo mi compromiso para este año.

En 2019…

-Me comprometo a alimentar la certeza de que no soy mi cuerpo, no soy mi mente, no soy mis pensamientos ni mis emociones. Soy la consciencia que gestiona y armoniza ese conjunto para vivir con alegría, confianza y paz.

-Me comprometo a cuidar de mi cuerpo, que es la carroza que me lleva por el camino de la vida y me va a acompañar siempre. Me comprometo a alimentarme de manera atenta y saludable, evitando los alimentos alcalinos como el azúcar o el alcohol. Me comprometo a realizar deporte, a dormir ocho horas y a respirar conscientemente para renovar mis células y llenarme de energía.

-Me comprometo a cuidar de mi mente, de los pensamientos y emociones que genera, practicando mindfulness a diario, tanto en la práctica formal (sentarme o tumbarme a meditar) como la no formal (momento a momento), reconociendo y valorando cada instante como un rito único y maravilloso.

-Me comprometo a cuidar del planeta, de la tierra, del mar, de los animales y las plantas. Me comprometo a cuidar del medio ambiente, realizando un consumo responsable de la energía.

-Me comprometo a amarme a mi misma hasta el infinito y más allá y a amar a todas las personas tal y como son, sin etiquetarlas ni juzgarlas.

-Me comprometo a dar lo máximo de mí en cada momento, sin expectativas ni apego a un resultado y respetando los días de descanso y recarga de energía.

-Me comprometo a decidir en cada momento ser abundante y vivir en el amor. Si en mi mente surge el miedo lo observaré, lo comprenderé, lo aceptaré y volveré suavemente al amor y a la confianza del ser. La vida es un regalo y elijo vivirla con confianza y entrega.

-Me comprometo a seguir aprendiendo, con curiosidad y mente de principiante, dejando a un lado la mente experta para no limitarme. Me comprometo a seguir avanzando y a abrir mi mente a nuevas posibilidades.

-Me comprometo a ser agradecida a todas las personas que se crucen en mi camino y rodearme de personas que me nutran, me respeten y con las que intercambiar alegría y paz.

-Me comprometo a alcanzar mis grandes sueños, a visualizarlos cada día y a mantenerme atenta y en acción en el momento presente, dando pequeños pasos hasta llegar a ellos. Asimismo me comprometo a pedir ayuda cuando sea necesario sabiendo que, cuando pido ayuda, mil manos amigas en forma de sincronías acuden a mí.

-Me comprometo a jugar, a divertirme, a hacer tonterías, a reírme de mí misma, a bailar, a cantar en alto, a mimarme y a darme caprichos. Me comprometo a reconocer cada día que esta vida no es tan seria como parece. La vida es un teatro y yo soy la protagonista de mi obra. Me comprometo a hacer de mi vida mi mayor obra de arte.

-Me comprometo a reconocer que todo es perfecto aún cuando menos lo parezca y que soy la única responsable de mi suerte, de crear lo que vivo y lo que siento.

-Me comprometo a escucharme a mí misma con atención y compasión, comprendiendo profundamente qué es lo que sucede en mí en cada momento y cómo puedo ayudarme, siendo flexible y amable conmigo misma. Igualmente me comprometo a escuchar a las personas y a los animales con atención y compasión, comprendiendo su situación y sentir y ayudándoles en todo momento que esté a mi alcance.

-Me comprometo a cuidar y a mimar a mi niña interior y a ver en los ojos de otras personas al niño o a la niña que mora en su interior y así comprender profundamente su sentir.

-Me comprometo a seguir fomentando la calma, la serenidad y la paz en la mente de las personas de todo el mundo, encontrando nuevas vías de comunicación y enseñando todo lo que yo he aprendido y sigo aprendiendo y experimentando.

-Me comprometo a seguir aportando contenido de valor de manera gratuita a través de mis redes sociales y vídeoconferencias, compartiendo reflexiones y mi propia experiencia.

-Me comprometo a seguir haciendo crecer mi escuela online (www.Quieropaz.com), compartiendo con mis alumnos y nuevos alumnos valiosos conocimientos y experiencias y nuevo material para que las ocho semanas que dura el programa sean una experiencia mágica que perdure en ellos para toda la vida.

-Me comprometo a sentirme libre para decidir voluntariamente mi camino, escuchando a mi intuición y cambiando de opinión y de preferencias siempre que así lo considere para mi mayor bien y el de los demás.

-Me comprometo a amar a la vida, a ser agradecida y a creer que todo es posible si se hace con corazón. Lo es.

-Me comprometo a seguir amando y cuidando a mis hijos Juanjo y Gabriel. A ser el ejemplo que quiero ver en ellos, nutriendo su inteligencia emocional, el cuidado de su cuerpo y su mente y el amor por ellos mismos y por los demás. Me comprometo a que sigamos creciendo juntos. Asimismo, me comprometo a alimentar el amor hacia el padre de mis hijos y que mantengamos una relación de comprensión y cariño sincero.

-Me comprometo a ser el cambio que quiero ver en el mundo.

Me siento feliz al escribir mis compromisos. Si te parece que alguno de ellos te pueden ayudar a sentirte alegre y en paz, por favor, hazlos tuyos y acompáñame. No te sientas solo, estoy contigo y estás conmigo. Estamos juntos. De la unión nace el amor.

GRACIAS. FELIZ Y CONSCIENTE 2019.

