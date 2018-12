Coaching: Cambio de año

En el día a día esto es muy común, tenemos la mente en modo “hacer” y no nos preocupamos de reflexionar y cambiar de estrategia para mejorar nuestra experiencia en esta vida.

Ahora que está acabando el año, es un momento precioso para hacer un STOP, reflexionar sobre lo acontecido y pensar qué queremos vivir el año próximo.

Hoy te propongo un ejercicio sencillo y práctico que me enseñó mi amigo Javier Rivero y que he adaptado a mi estilo, realizando algunas modificaciones e introduciendo meditación y visualización.

Material:

1 cuaderno

2 bolígrafos de colores distintos. Uno para escribir las preguntas y otro para las respuestas.

PASO 1:

Realiza una meditación para calmar tu mente y prepararla para el ejercicio. Te recomiendo que hagas la “Meditación de la Serenidad” guiada con mi voz. Aquí puedes escucharla.

PRIMERA PARTE: SOBRE EL AÑO QUE ACABA (2018)

Anota las preguntas que verás a continuación y, antes de contestar, repasa el año mentalmente desde enero hasta diciembre recordando qué sucedió en cada área de tu vida. Aunque no te acuerdes de todo, anota lo que vaya surgiendo. Ten en cuenta tanto áreas específicas (familia, trabajo, hijos, pareja, hobbies, lecturas, etc) y generales (amor, amistad, salud, alegría, aprendizajes, etc.).

-¿Qué ha sido lo mejor del 2018?

-¿Qué he aprendido del 2018 y no voy a repetir en 2019?

-¿Cuál ha sido el momento más feliz del año?

-¿A qué personas estoy agradecido en 2018?

-¿A qué personas he ayudado en 2018?

-¿Cómo he crecido personalmente?

-¿Cómo me he cuidado?

-¿Qué había en 2018 para mí?

Da las gracias a cada momento, a cada experiencia y di adiós a lo vivido. Lo pasado se queda atrás.

Ahora haz un cambio de estado: durante tres o cinco minutos levántate, estírate, anda, bebe agua o habla con alguien.

SEGUNDA PARTE: SOBRE EL AÑO QUE EMPIEZA (2019)

-¿Qué me gustaría lograr este año y experimentar? ¿Qué me gustaría que hubiera pasado cuando termine el año? Enumera los objetivos para el 2019 en cada área de tu vida. Haz el repaso mes a mes sobre qué quieres que suceda en 2019.

-¿Cómo te vas a cuidar?

-¿Qué vas a retomar que te gusta tanto hacer?

Ahora LEE LOS OBJETIVOS DEL 2019 y elige el objetivo más importante:

-¿Qué primer pequeño paso vas a dar hoy para alcanzar este objetivo? ¿Y mañana? ¿Y en enero? ¿Y durante el resto del año?

-¿Cuál es tu sueño en este momento? ¿Por qué es tan importante para ti? ¿Está dentro de tus objetivos del 2019? ¿Qué estás haciendo hoy para dar un paso hacia tu sueño?

CIERRE: VISUALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL AÑO 2018.

Cierra los ojos e imagina cómo vas alcanzando tus objetivos durante todo el año. Siente en tu cuerpo la emoción de estar haciéndolo, como si ya fuera así.

Para saber cómo hacer una visualización puedes mirar este video.

Cuando acabes de hacer el ejercico escribe qué te ha aportado y así fijas el aprendizaje.

CONSEJO: Repasa tus objetivos los primeros días de cada mes para ver los avances, valorar y modificar o cambiar objetivos.

En 2019 y siempre, rodéate de personas que te nutran, que te apoyen y te aporten alegría y paz. Aléjate física y mentalmente de personas que te limiten y no te permitan ser libre, dándoles las gracias por lo que te enseñaron en su momento. Recuerda que estás en esta vida para disfrutar.

¡Feliz Navidad! Mi deseo para el 2019 es que construyas una mente feliz para vivir en paz,

con alegría, amor y libertad.

Que así sea.

Más allá de la felicidad está la paz.

Más contenido .....