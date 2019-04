Café dulces sueños para dormir como un bebé

1 Café para empezar y terminar el día

Esta nueva línea de café no produce alteraciones del sueño ni nerviosismo, mejoran la calidad del sueño, ayudan a conseguir un estado de relajación y regulan el ciclo del sueño.

Modo de empleo:

Tomar una cápsula diaria de Q77+ Café DULCES SUEÑOS media hora antes de acostarse. ADVERTENCIAS: No tomar más de 1 taza al día. Este producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni de un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. No recomendado para niños ni mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No utilizar si es alérgico a alguno de sus ingredientes. Puede contener trazas de frutos secos y leche. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

PVP: 19,95€/ 14 cápsulas

De venta en la parafarmacia de El Corte Inglés y www.q77plus.com