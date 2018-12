Nutrición: ¿Debemos evitar los edulcorantes?

Hoy en día, todos sabemos que el azúcar no es saludable para nuestra salud, por lo que muchos de vosotros la habréis sustituido por edulcorantes y otros pocos la habréis eliminado sin más de vuestra rutina sin necesidad de sustituirla por un edulcorante.

Si sois de los que habéis sustituido el azúcar con edulcorantes os interesa seguir leyendo. Lo primero deciros que habéis dado un gran paso al eliminar el azúcar de vuestra alimentación, pero ¿Debemos quedarnos ahí? Ya que os habéis animado a eliminar el azúcar podéis seguir poco a poco hasta eliminar los edulcorantes y toméis los alimentos sin necesidad de endulzarlos.

Muchos de vosotros os preguntaréis que tienen de malo los edulcorantes. Pues bien, en primer lugar, nuestro paladar va a seguir teniendo un umbral de dulzor bastante alto, por lo que no sabremos apreciar el sabor real de alimentos dulces como las frutas y no nos dejarán disfrutar del sabor de un buen café o un yogurt natural.

Varios estudios, han observado que las personas que toman productos edulcorados suelen sufrir un aumento de peso, ya que al pensar que no llevan azúcar y por ende aportan menos calorías, tienden a comer más cantidad del producto en cuestión.

Producen trastornos en nuestra microbiota intestinal, ya que alimentan las bacterias malas produciendo un sobrecrecimiento de las mismas. Esto puede ser perjudicial para nuestra salud, ya que una flora intestinal mala está relacionada con la aparición de distintas enfermedades.

Seguro que a muchos de vosotros le resultará imposible llegar tomarse el café sin endulzar o un yogurt natural sin edulcorar, pero tenéis que tener clara una cosa QUERER ES PODER. Además, no se trata de hacerlo de la noche a la mañana, si no de reducir poco a poco la dosis hasta que vuestro paladar se acostumbre al sabor natural.

Ya veréis que al final disfrutaréis mucho más de otros alimentos que anteriormente os resultaban algo insípidos.

ANA BELÉN LÓPEZ: NUTRICIONISTA DEL ESPACIO JG FITNESS COACHING

