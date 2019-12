Hace poco más de año y medio, los astrónomos descubrieron sorprendidos la presencia de

los mundos más oscuros descubiertos hasta la fecha. Situado a 466 años luz de la Tierra,

se trataba de un planeta gaseoso y gigante, muy similar en tamaño a Júpiter, y que orbita

alrededor de su estrella cada 1,75 días.

Los astrónomos bautizaron a este nuevo planeta como WASP-104b y pronto se percataron

de que presentaba una serie de características y particularidades muy especiales.

¿Por qué se trata de un planeta negro?

Sin ir más lejos, WASP-104b se halla tan cerca de su estrella que la intensa radiación de

esta ha barrido prácticamente por completo toda la atmósfera y las nubes del planeta. En su lugar, lo que tenemos es una serie de elementos, sodio y potasio fundamentalmente, que emergen hasta la superficie neblinosa y ardiente del planeta.

Pero, ¿por qué se conoce a WASP-104b como el planeta negro? La respuesta hay que

buscarla precisamente en los elementos como el sodio y el potasio que lo envuelven.

Estos elementos han sido capaces de absorber el 99% de la luz que refleja la superficie

del planeta. Tanto es así que algunos de los más prestigiosos científicos han asegurado que

se trata de uno de los tres planetas más oscuros descubiertos hasta la fecha.

Otra de las peculiaridades de este planeta es que está bloqueado por las mareas, lo que

quiere decir que un lado del mismo siempre se enfrenta a su estrella. De esta forma, se

sabe que WASP-104b tiene un lado diurno permanente y está tan caliente que no permite

que las nubes se puedan formar ni que su superficie contenga hielo.

No obstante, las últimas investigaciones han descubierto que sí pueden formarse nubes en

el lado nocturno. Pero al no ver la luz del día, este lado no posee ninguna luz que lo refleje.

La evolución del planeta WASP-104b

Lo curioso del caso es que, en realidad, WASP-104b ya fue descubierto por primera vez en el año 2014. Sin embargo, en aquella ocasión se le tomó como un gigante de gas caliente sin más, pero con una enorme velocidad de órbita, algo que ya sorprendió a los astrónomos que dieron con él.

Fue precisamente en abril del 2018 cuando el Telescopio Espacial Kepler, cuya misión

finalizó en noviembre del año pasado, pudo ofrecer una mejor imagen de este planeta

negro.

Esta nueva percepción indujo a los astrónomos a pensar que, si tuviéramos la posibilidad de viajar hasta WASP-104b, se podría comprobar que no es un planeta completamente negro.

A poca distancia de él, el planeta emite tenues reflejos púrpuras o incluso rojizos muy

característicos.

También resulta sorprendente que, a pesar de ser más oscuro de lo normal, un planeta

como WASP-104b no es más difícil de detectar que cualquier otro planeta.

Los astrónomos siguen estudiando nuevas características de este planeta para descubrir

muchas más cosas de él y así poder obtener nueva información que nos permita conocer

con más detalle a estos planetas oscuros.