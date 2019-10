Las comidas se basan en la típica alimentación mediterránea, rica en frutas, verduras y aceite de oliva, entre otros alimentos, y las cantidades dependerán de la complexión de cada persona.

Las calorías de los alimentos son las claves de esta dieta, puesto que hay algunos que no se consumen en este periodo. Las ventajas de esta dieta son que no pasamos hambre, y que una vez finalizados los días de dieta programados, de cinco días a una semana, no mantendremos en el peso y no se producirá el efecto rebote.

Como hacer la dieta de las 2000 calorías

Se deben consumir una serie de kilocalorías diarias, que no superen las 2000 calorías, distribuidas en cinco comidas: desayuno, aperitivo, comida, merienda, cena. Si vamos a hacer esta dieta es necesario tener una supervisión médica, y que sea un nutricionista o endocrino quien nos diseñe nuestro menú diario con las cantidades exactas en cada consumo, para que la dieta sea efectiva.

También debemos beber 2 litros de agua al día

En este programa de comidas, las calorías de los alimentos son muy importantes. Una caloría es la unidad de medida del contenido energético que aporta un alimento. Si se consumen alimentos altos en calorías y éstos no se “queman” es cuando se engorda. Con esta dieta, lo que se persigue es tener un nivel bajo de consumo de calorías al día, para conseguir bajar de peso.

Otros hábitos que deben acompañar a esta dieta es evitar los refrescos azucarados y las bebidas alcohólicas, sustituir el azúcar por edulcorantes, los alimentos envasados por los naturales, cocinar los alimentos al horno, cocidos o a la plancha en lugar de fritos, y practicar el ejercicio diario e intenso.

Alimentos que debemos consumir para alcanzar las 2000 calorías diarias

Las calorías de los alimentos se distribuirán en cinco comidas diarias durante un plazo de cinco días a una semana, y los alimentos que debemos consumir, prescindiendo en estos días de otros alimentos, son los siguientes:

⇒ Verduras:

o 200 gr de cebolletas, berros, judías verdes, nabos, puerros

o 100 gr de alcachofas, cebollas, coles de Bruselas, remolacha, zanahorias

⇒ Farináceos:

o 120 gr de guisantes, alubias frescas

o 100 gr. de patatas o boniatos

o 40 gr de garbanzos, alubias secas, lentejas, pan integral

o 30 gr. de arroz, pasta, harina, pan tostado, puré de patatas, sémola o tapioca

⇒ Alimentos proteicos:

o 100 gr de carne magra (sin grasa). Pollo sin piel, pechuga de pavo, conejo, liebre, carne de caza, ternera o buey magros.

o 130 gr. de pescados azules o blancos

o 2 huevos al día en los días que corresponda consumir huevo

⇒ Frutas:

o 300 gr. de melón, sandía, pomelo

o 150gr. de fresa, albaricoque, ciruelas, frambuesas, mandarina, naranja, piña natural.

o 120 gr. de manzana, melocotón, pera

o 75 gr. de chirimoya, cerezas, plátano, níspero, uvas