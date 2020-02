Un reciente estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores de la Universidad

Western Ontario (Canadá) ha determinado que no existen dos personas iguales. Ni tan

siquiera lo son los gemelos idénticos, aquellos cuyos cigotos se desarrollaron y se gestaron

de manera simultánea.

El estudio se ha basado en el análisis de un millón de marcadores de gemelos idénticos

que derivan de un solo cigoto. Lo curioso del caso es que el estudio había surgido con el

objetivo de descubrir la secuencia genética de la esquizofrenia, pero también ha servido

para dar respuesta al hecho de que no haya dos personas iguales.

El riesgo de sufrir esquizofrenia en dos gemelos idénticos

Hasta la fecha, los expertos consideraban que los gemelos monocigóticos eran

genéticamente idénticos. Tanto es así que, si uno de los gemelos tiene esquizofrenia, el otro tendrá un 100% de posibilidades de sufrir la enfermedad debido a la herencia genética que ambos comparten.

Sin embargo, este último estudio y otros que se han venido desarrollando en los últimos

años demuestran que el riesgo entre los gemelos decrece hasta el 50%. Un dato que

puede apuntar no solo al hecho de que la enfermedad implica otros factores que no sean

los genéticos, sino también a la posibilidad de que los gemelos no sean idénticos.

Las consecuencias del estudio

El estudio desarrollado en la Universidad Western Ontario, y que ha sido comandado por el

genetista molecular Shiva Singh, señala que el 12% del ADN puede variar en los

individuos. Esto se produce a medida que los gemelos van creciendo, ya que las células

de ambos se multiplican y se diferencian unas de otras.

Se ha comprobado pues que el genoma de las personas, incluso el de los gemelos

idénticos, no es el mismo. Las células en su desarrollo pueden perder o adquirir ADN

adicional, por lo que siempre habrá algo que diferencia a dos personas que hasta el

momento se consideraban totalmente idénticas desde el punto de vista genético.

Este estudio, en definitiva, no solo viene a demostrar que no hay dos personas iguales en

todo el mundo. Los expertos quieren recalcar las ventajas que esta investigación puede

aportar en el estudio de la esquizofrenia. Los resultados de la misma ayudarán a

comprender muchos de los puntos más oscuros de esta enfermedad.

Al mismo tiempo, se espera que a partir de estos nuevos hallazgos se puedan encontrar

mejores tratamientos contra este problema que afecta a millones de personas en todo el

mundo.