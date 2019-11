Las manchas blancas en las uñas son conocidas con el término de leuconiquia y pueden aparecer a cualquier persona y a cualquier edad. Mucha gente asocia la aparición de estas manchitas a la falta de calcio o de otros nutrientes, como el zinc o la vitamina B12, pero son afirmaciones que no han podido ser demostradas científicamente a día de hoy. Lo que sí podemos decirte es que estas famosas manchitas blancas estás relacionadas con la alimentación. ¿Quieres saber más sobre este tema? Continúa leyendo.

¿Por qué aparecen estas manchas? ¿Existe un tratamiento?

Al contrario de lo que nos han hecho pensar, estas manchitas blancas en las uñas son totalmente inofensivas, aunque sí antiestéticas. Según el doctor Pablo Unamuno, jefe la unidad de dermatología del Hospital Clínico de Salamanca y miembro de la Academia Española de Dermatología, estas manchas aparecen cuando se ha producido un traumatismo en la matriz de la uña o hemos sufrido un proceso inflamatorio, lo que ocasiona que la queratinización sea anormal.

Además de esta causa, la doctora Rosa Senan asegura que las manicuras agresivas, los golpes en la uñas, el hábito de morderlas o cortes inadecuados de las cutículas son motivos propicios para la aparición de estas manchitas en las uñas o pequeñas lesiones.

Por desgracia, actualmente no se conoce ningún tratamiento para la leuconiquia, tan solo dejar la uña crecer y que desaparezca con el tiempo. Pero debes tener en cuenta que las uñas de las manos crecen un milímetro cada diez días, así que ten paciencia. También puedes probar a disimularla con barniz de uñas si te resulta demasiado incómoda.

Pero cuidado, si en lugar de una mancha o línea blanca en la uña lo que aparece es un surco de lado a lado, puede ser que se haya generado algún daño importante, por lo que te recomendamos que visites a un dermatólogo y analice tu problema. Otro motivo para visitar a un especialista es porque la uña se torne demasiado opaca y comience a aclararse, pues el problema estará debajo de la uña y puede ser una advertencia de una enfermedad oculta.

Cómo prevenir la aparición de manchas blancas en las uñas

Puesto que estas manchas o líneas siguen siendo una incógnita, no se puede afirmar una forma concreta de prevenirlas, así como tampoco se conoce qué es exactamente lo que las ocasiona. Por otro lado, unos buenos cuidados siempre podrían prevenir su aparición.

Algunos de estos cuidado son: no las muerdas, no utilices cepillos rugosos para limpiarlas, no las cortes ni las limes más de la cuenta y hazlo con los utensilios adecuados, hidrátalas a diario, evita utilizar tus uñas para abrir productos difíciles, mantén una dieta equilibrada, usa guantes cuando vayas a manipular productos químicos agresivos en las tareas del hogar…

Cualquier cuidado es poco siempre que sea por el bien de tus uñas, pues es posible tener unas uñas sanas con unos buenos cuidados. No te alarmes si aparecen estas manchas en tus uñas pero, si persisten o aparecen surcos, no dudes en consultar con un especialista.